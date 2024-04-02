لوس انجليس : قدّم ديفن بوكر عرضاً مذهلاً الاثنين وقاد فريقه فينيكس صنز للفوز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 124 111 بتسجيله 52 نقطة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعزّز بوكر آمال فريقه بتخطّي بيليكانز والتأهّل مباشرةً إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من المركز السادس بفارق فوزٍ واحدٍ عن منافسه ضمن المنطقة الغربية.

وحقق صنز فوزه الـ44 مقابل 31 خسارة وهو منافس راهناً على مركز في ملحق بلاي إن لبلوغ الأدوار الإقصائية، علماً أن فوزه ضمِن لمينيسوتا تمبروولفز التأهّل إلى الـ(بلاي أوف) كثالث المتأهلين بعد أوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناغتس.

في المقابل، يعلم بيليكانز بعد هذه الخسارة الـ30 أن أي سقوطٍ جديدٍ قد يعني خسارته مقعده في التأهّل المباشر إلى الأدوار الإقصائية.

وسجّل جميع اللاعبين الأساسيين في صفوف صنز عشر نقاطٍ أو أكثر، مع تسجيل كيفن دورانت 20 نقطة، والبوسني يوسف نوركيتش 19 نقطة و19 متابعة، في حين كان زيون وليامسون أفضل المسجّلين من نيو أورليانز بـ30 نقطة، تبعه تري مورفي بـ21.

وفي مباراةٍ ثانية، قاد الثنائي جايسون تايتوم وسام هاوزر فريقهما بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية وأوّل المتأهلين عنها، إلى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 118 104، بتسجيل كليهما 25 نقطة.

وردّ سلتيكس الدّين لهورنتس بعد خسارته المفاجئة أمامه 118 121 بعد التمديد في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) علماً أنه كاد أن يتكبّد الخسارة مرة ثانية بعدما تأخّر في الربع الأوّل (30 32) قبل انتفاضته في الثاني والثالث وصولاً إلى توسيع الفارق حتّى 16 نقطة قبل دخول الربع الأخير.