لوس انجليس: بعدما خسر مباراتيه الأوليين على أرضه، أطلق دنفر ناغتس حامل اللقب مواجهته مع مينيسوتا تمبروولفز من نقطة الصفر بتحقيقه فوزه الثاني خارج الديار وبنتيجة 115 107 الأحد في نصف نهائي المنطقة الغربية من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم تألق أنتوني إدواردز الذي سجل 44 نقطة بعدما نجح في 16 من محاولاته الـ25، يعود ناغتس الى ملعبه الثلاثاء لخوض المباراة الخامسة من أصل سبع ممكنة وهو على نفس المسافة من تمبروولفز.

ويدين ناغتس بفوزه الثاني في هذه السلسلة الى الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 16 من نقاطه الـ35 في الربع الأخير، وأضاف آرون غوردون 27 نقطة مع نسبة نجاح رائعة بعدما ترجم 11 من محاولاته الـ12 في اللقاء.

وساهم النجم الآخر جمال موراي بـ19 نقطة، بينها 19 في الربع الثالث من اللقاء الذي عجز تمبروولفز خلال شوطه الثاني عن تقليص الفارق لأقل من 10 نقاط باستثناء لفترة 3.19 دقيقة بالمجمل.

وخسر تمبروولفز اللقاء بعدما وجد إدواردز نفسه وحيداً الى حد كبير في الناحية الهجومية، إذ اكتفى الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز بخمس محاولات ناجحة فقط من أصل 18 لينهي اللقاء بـ13 نقطة مع 12 متابعة، فيما ساهم مايك كونلي بـ15 نقطة والفرنسي رودي غوبير بـ11 نقطة مع 14 متابعة.

وفي المنطقة الشرقية، حذا إنديانا بايسرز حذو ناغتس وأدرك التعادل 2 2 في سلسلته مع نيويورك نيكس بعد فوزه بالمباراة الرابعة على أرضه بفارق كبير 121 89.

وبدأ بايسرز السلسلة بخسارته المباراتين الأوليين على ملعب منافسه، لكنه استفاد من مساندة جمهوره كي يعود بقوة، حاسماً المواجهة الرابعة من دون صعوبة بعدما أنهى الربع الأول متقدماً بفارق 20 نقطة 34 14، قبل أن يواصل أفضليته المطلقة في الربع الثاني الذي تفوق فيه 35 27 ليدخل الشوط الثاني متقدماً بفارق 28 نقطة 69 41.

ووصل الفارق بين الفريقين حتى 43 نقطة في إحدى مراحل المباراة، قبل أن يستقر في النهاية عند 32 في لقاء نجح خلاله المضيف في 56.8 بالمئة من محاولاته، بينها 14 ثلاثية.

ووصل ستة من لاعبي بايسرز الى حاجز العشر نقاط أو أكثر وكان تايريس هاليبروتون أفضلهم بـ20 مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما ساهم الاحتياطي تي دجاي ماكونيل بـ15 نقطة مع 10 متابعات في 21 دقيقة.

وعانى نجم نيكس جايلن برنسون في هذا اللقاء وفشل في محاولته الخمس خلال الربع الأول الذي ساهم خلاله احتياطيو بايسرز بـ17 نقطة من دون أي نقطة لاحتياطيي الضيوف.

وأنهى برنسون اللقاء بـ18 نقطة بعدما نجح بـ6 محاولات من أصل 17 ومن دون أي سلة ثلاثية من أصل خمس محاولات، فيما ساهم أليك بوركس بـ20 نقطة.