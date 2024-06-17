إيلاف من غيلسنكيرشن (ألمانيا): نجحت شرطة مكافحة أعمال الشغب بمدينة غيلسنكيرشن، في السيطرة على مشاجرات ومواجهات دامية بين مشجعين لمنتخب انجلترا وجماهير أتت لمساندة المنتخب الصربي، قبل المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت لمصلحة الانجليز.

ومع كل بطولة لأمم أوروبا، أو بطولات كأس العالم فإن جماهير المنتخب الانجليزي تشكل عبئاً أمنياً كبيراً على البلد المنظم، خاصة أنهم يتنقلون خلف منتخبهم بأعداد كبيرة، كما أن سلوكهم يتصف بالعدوانية في كثير من الأحيان، وهو أمر معروف تاريخياً، فضلاً عن أن المشجع الانجليزي دائماً ما يحرص على ملاحقة منتخب بلاده في كل مكان طامحاً للفوز بالبطولات، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ مونديال 1966.

اصابة مشجع بجرح في الرأس

المواجهات بين المشجعين أسفرت عن اصابة مشجع انجليزي بجرح في الرأس، وقالت مصادر في مكان الحادث إن مجموعة من الشباب أثارت الفوضى في مطعم بالقرب بمدينة غيلسنكيرشن قبل انطلاق المباراة بين منتخبي انجلترا وصربيا في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة حالياً في ألمانيا.

ونجحت شرطة مكافحة الشغب الألمانية باستعادة النظام بسرعة، بعد أن تطايرت الأكواب والمقاعد في الهواء، وتسبب المشاغبون في اصابة رواد المقاهي والمطاعم بالذعر.

ووفقاً للصحافة الألمانيةقال شرطي: "جاء الإنجليز ورأينا كل شيء يتم إلقاؤه ويتطاير بداية من المقاعد والطاولات والأكواب".

الانجليز هم من بدأوا



وقالت الشرطة في مكان الحادث إنها تعتقد أن الإنجليز هم من بدأوا المشكلة، لكن المشجعين الإنجليز ألقوا باللوم على الصرب.

وأكد رجال الشرطة في وقت لاحق أنه تم القبض على 6 صرب ولكن لم تكن هناك اعتقالات للمشجعين الإنجليز.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان المزيد من المشجعين قد أصيبوا في الشجار العنيف وما إذا كان قد تم القبض على أي منهم، لكن الاشتباك أدى إلى زيادة التوترات بشدة

ووفقاً لما نقتله صحيفة "الصن" اللندنية قالت عاملة مقهى في المدينة الألمانية التي شهدت اندلاع أعمال الشغب، ؟ إنها سمعت المهاجمين وهم يصرخون باللغة الصربية، وأضافت: "في المجمل، كان هناك حوالي 50 شخصا متورطين في اشتباكات عنيفة".

بيان الشرطة

وقالت شرطة غيلسنكيرشن في بيان: "يمكننا أن نؤكد وقوع مشاجرة جسدية بين عدة أشخاص في جنوب مدينة غيلسنكيرشن، الشرطة متواجدة في الموقع ومعها عدد كاف من الأفراد وتسيطر على الوضع".

400 ألف انجليزي

يُذكر أن 40 ألف مشجع انجليزي حرصوا على حضور المباراة الأولى وحدها، ومن المتوقع أن يسافر ما بين 300 ألف إلى 400 ألف إلى ألمانيا طوال البطولة بأكملها.