إيلاف من دورتموند: لم يعد هناك وجود للمفاهيم الكلاسيكية السائدة عن الكرة الإيطالية، حيث يتولى تدريب المنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي الذي يفضل كثرة التمرير والتحكم في الملعب، ولا يميل للأداء الدفاعي، بل يملك المبادرة.

واستهل المنتخب الإيطالي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا بفوز صعب على ألبانيا 2-1 السبت على ملعب سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في المانيا.

صدمة البداية

وبكرت ألبانيا بالتسجيل وتحديدا بعد 23 ثانية عبر مهاجم ساسوولو الإيطالي نديم بيرامي في أسرع هدف في تاريخ البطولة، لكن أبطال القارة العجوز ردوا بسرعة وقلبوا النتيجة بهدفين للاعبي إنتر بطل الدوري أليساندرو باستوني (11) ونيكولو باريلا (16).

وكانت إسبانيا تغلبت على كرواتيا 3-1 في برلين اليوم أيضا، وتصدرت اسبانيا المجموعة بفارق الاهداف امام ايطاليا.

وكانت إيطاليا خالفت التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنكلترا بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخها والاولى منذ 1968.

قمة نارية إيطالية اسبانية

وتنتظر إيطاليا قمة نارية أمام إسبانيا في الجولة الثانية الخميس في غلزنكيرشن، فيما تلعب ألبانيا مع كرواتيا الأربعاء في هامبورغ.

وحققت إيطاليا الأهم في المباراة الأسهل في المجموعة بكسبها النقاط الثلاث قبل قمتيها الساخنتين أمام الإسبان والكروات.

وكانت إيطاليا الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة واستطاعت تخطي الصدمة المبكرة التي تلقتها من الألبان ونجحت في قلب الطاولة بهدفين في خمس دقائق، وكان بإمكانها زيادة غلتها في أكثر من مناسبة لولا رعونة مهاجميها وتألق حارس مرمى البانيا وبرنتفود الإنكليزي توماس ستراكوشا الذي تألق في أكثر من مناسبة.

ونجحت ألبانيا في افتتاح التسجيل بعد 23 ثانية عندما استغل بيرامي كرة من فيديريكو دي ماركو اثر رمية تماس حاول لعبها مع زميله في إنتر ميلان أليساندو باستوني فهيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها قوية داخل مرمى جانلويجي دوناروما.

وكان أسرع هدف في البطولة بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 حزيران/يونيو 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.

وكاد لاعب وسط روما لورنتسو بيليغريني يدرك التعادل مباشرة عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها بجوار القائم الأيسر (2).

باستوني يعيد الطليان

ونجحت إيطاليا في إدراك التعادل عبر باستوني الذي ارتقى عاليا لكرة عرضية لبيليغريني الذي انبرى لركلة ركنية وتبادل خلالها الكرة مع دي ماركو (11).

ونجح باريلا في إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة مستغلا كرة ضعيفة شتتها مهاجم غوانغجو الكوري الجنوبي ياسر أساني (16).

وحرم الحارس ستراكوشا وقائم مرماه الايسر لاعب وسط إنتر دافيدي فراتيزي من اضافة الهدف الثالث اثر انفراد بعد تمريرة رائعة من أتالانتا برغامو جانلوكا سكاماكا داخل المنطقة (34).

وأهدر سكاماكا فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى رأسية خلف الدفاع أمام المرمى فهيأها لنفسه وسددها قوية ارتطمت بقدمي الحارس ستراكوشا وتحولت الى ركنية (40).

وجرب أساني حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة فوق مرمى حارس باريس سان جرمان الفرنسي (44).

وكاد بيليغريني يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لجناح يوفنتوس فيديريكو كييزا (45+2).

وتابعت ايطاليا افضليتها في الشوط الثاني وبحثت عن الهدف الثالث لقتل المباراة وكاد كييزا يحقق مبتغاها بتسديدة لولبية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن البعيد لستراكوشا (60).

وسدد دي ماركو كرة من خارج المنطقة بين يدي ستراكوشا (79).

صدمة لم تكتمل

وكاد المهاجم سيفاسبور التركي ري ماناي، بديل مهاجم فولهام الإنكليزي ارنادو برويا (87)، يصدم الطليان في نهاية المباراة عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها على صدره ولعبها بيمناه مرت أمام المرمى الخالي دون أن يجد أحد زملائه لمتابعتها داخله (90).