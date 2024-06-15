برلين : وجهت إسبانيا رسالة شديدة اللهجة الى جميع المنتخبات المرشحة لاحراز كأس أوروبا بفوزها اللافت على كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، بثلاثية نظيفة السبت على ملعب برلين الاولمبي ضمن المجموعة الثانية في اول مواجهة بين منتخبين من العيار الثقيل في البطولة الحالية.

وسجل ألفارو موراتا (29) وفابيان رويس (32) وداني كارباخال (45+2) الاهداف.

لا للترشيحات المعلبة

ما فعله الألمان في حمى البداية، ثم اسبانيا السبت، وما سبق البطولة من ترشيحات تصب في مصلحة "فرنسا مبابي" ومنتخب انجلترا صاحب القائمة النارية يؤكد أنه يتوجب علينا عدم الاستعجال في الترشيحات، وكل ما علينا فعله الآن هو الاستمتاع بالبدايات دون ترقب النهايات.

وتتساوى اسبانيا مع المانيا في الرقم القياسي لعدد الالقاب القارية (3 لكل منهما) بعد ان توجت الاولى بطلة 964 2008 و2012.

وكانت المباراة اعادة لنهائي دوري الامم الاوروبية في حزيران (يونيو) 2023 على ملعب "دي كويب" في روتردام والتي انتهت بفوز اسبانيا بركلات الترجيح 5- 4 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل صفر صفر. كما التقى المنتخبان في النسخة الاخيرة من البطولة القارية وفازت اسبانيا ايضا 5 -3 بعد التمديد.

ودخل المنتخبان المباراة بثقة عالية بعد النتائج اللافتة لهما استعدادا للبطولة، حيث سحق المنتخب الاسباني نظيره الاندوري 5- 0 ثم الايرلندي الشمالي 5 -1، في حين تغلبت كرواتيا على البرتغال 2- 1 في عقر دار الاخيرة وعلى مقدونيا 3 - 0.

لامال الأصغر في تاريخ البطولة

وشارك الجناح الشاب لامين جمال اساسيا فبات أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ نهائيات كأس اوروبا.

ويبلغ جمال الذي تألق في صفوف برشلونة الموسم الفائت، 16 عاما و338 يوماً، بعد أن كان الرقم القياسي السابق بحوزة البولندي كاتسبر كوزلوفسكي الذي خاض نهائيات نسخة 2020 التي أقيمت صيف 2021 بعمر 17 عاما و246 يوماً.

وكان المنتخب الاسباني الطرف الافضل في مطلع المباراة وكانت اول محاولة جدية تسديدة زاحفة لموراتا سيطر عليها الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش بسهولة (7).

ونجح موراتا في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة امامية متقنة في عمق الدفاع الكرواتي من رويس فكسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس وسدد بيسراه على يمينه (29).

وسرعان ما اضاف رويس الهدف الثاني بعد ان راوغ مدافعين داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل الشباك على يسار الحارس (32).

وكادت كرواتيا تقلص الفارق مباشرة بواسطة لاعب وسط النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش لكن تسديدته ابعدها الحارس اوناي سيمون فتهيأت أمام لوفرو ماير الذي سددها في الشباك الخارجية.

وسنحت فرصة ثانية امام كرواتيا عندما سدد مدافع مانشستر سيتي الانكليزي يوسكو غفارديول كرة "على الطاير" بيسراه مرت امام باب المرمى (41).

القاضية الاسبانية

ووجه المنتخب الاسباني الضربة القاضية لكرواتيا عندما سجل مدافع ريال مدريد كارباخال الهدف الثالث عندما استلم كرة عرضية متقنة من جمال وغمزها بسن القدم داخل الشباك من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع (45+2).

وضغط المنتخب الكرواتي في مطلع الشوط الثاني لانقاذ ماء الوجه في حين اعتمد المنتخب الاسباني على الهجمات المرتدة السريعة ومنها كاد جمال يضيف الهدف الرابع لولا براعة الحراس الكرواتي في التصدي لمحاولته (52).

وسدد يوسيب ستانيشيتش كرة قوية من مسافة قصيرة باتجاه المرمى الاسباني لكن المدافع مارك كوكوريلا ابعدها بفدائية (54).

ونجح المنتخب الاسباني بعد ذلك في ادارة المباراة من خلال قدرته على الاستحواذ على الكرة لكنه خسر جهود قائده موراتا بداعي الاصابة في ربع الساعة الاخير.