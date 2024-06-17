غيلزنكيرشن: في تطور جديد يتعلق بظل السياسة الثقيل في منافسات يورو 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاثنين أنه فتح إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي للعبة بسبب سلوك جماهيره خلال الخسارة أمام إنجلترا 0-1 الأحد في غيلزنكيرشن، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس أوروبا في ألمانيا.

فقد أصبحت ملاعب يورو 2024 مكاناً للشعارات السياسية، وكذلك تحدث أكثر من لاعب على رأسهم النجم كيليان مبابي عن السياسة، وأبدى عدم ارتياحه لصعود التيار اليميني المتطرف في فرنسا، مما يؤشر إلى أن "شياطن السياسة" يطل بقوة في جنة كرة القدم.

وحدّد "يويفا" في بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس السبب الرئيس خلف هذه الخطوة إلى "رمي أجسام غريبة" على أرض الملعب، إضافة الى "الهتافات الاستفزازية التي لا مكان لها في حدث رياضي".

وفي الوقت نفسه، تقدمت كوسوفو وصربيا بشكاوى ضد بعضهما البعض لدى "يويفا" بشأن المسألة ذاتها.

رسائل عنصرية

وأشار الإتحاد الكوسوفي الى أنّ المشجعين الصرب رفعوا "أعلامًا وشعارات وهتافات... تحمل رسائل سياسية وعنصرية ضد كوسوفو".

وأوضح: "إن بث مثل هذه الرسائل خلال حدث مثل أوروبا 2024 أمر لا معنى له"، مطالبًا "باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الاتحاد الصربي لكرة القدم، بسبب تكراره للمخالفات".

وردّت صربيا بالإشارة إلى أنّ صحافيًا من كوسوفو رسم إشارة قومية ألبانية.

وتشوب العلاقة بين الجارتين في منطقة البلقان التوتر، وينعكس ذلك غالباً داخل الملاعب الرياضية، وفشل المنتخب الكوسوفي في التأهل الى كأس اوروبا بنسختها الحالية.

مبابي واليمين المتطرف

وكان كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا قد تحدث في السياسة بصورة مباشرة، داعياً شباب فرنسا للتصويت ضد "اليمين المتطرف" في الانتخابات الفرنسية المقبلة، وشدد على أنه يريد فرنسا المتسامحة المتنوعة، وليس فرنسا المتطرفة على حد قوله.