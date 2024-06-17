إيلاف من ميونيخ: يبدأ منتخب فرنسا اليوم (الاثنين) مبارياته في نهائيات يورو 2024، ويلتقي رفاق مبابي مع النمسا الساعة العاشرة مساءاً (بتوقيت السعودية).. فماذا عن بقية مباريات الإثنين في بطولة أمم أوروبا 2024؟

وتتواصل الإثنين منافسات"يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا، حيث تقام 3 مباريات في الجولة الأولى للمجموعتين الخامسة والرابعة.

إليكم مواعيد المباريات بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- رومانيا – أوكرانيا (4 عصراً) : beIN Sports HD Max1- جواد بدة

- بلجيكا – سلوفاكيا (7 مساءاً) : beIN Sports HD Max1- عصام الشوالي

- النمسا – فرنسا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max1 – عامر الخوذيري

