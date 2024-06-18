دورتموند (ألمانيا) : سجل جناح ريال مدريد الإسباني الشاب أردا غولر هدفا رائعا منح فيه منتخب بلاده تركيا الفوز على جورجيا 3 -1 الثلاثاء في دورتموند ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس اوروبا 2024.

وظهر غولر بمستويات أكثر من رائعة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مما يعطي عشاق الفريق الملكي المزيد من الشعور بالارتياح لكثرة العناصر الشابة المتوهجة وصاحبة الموهبة في صفوف الفريق الملكي، كما أن اللاعب الواعد يعطي الثقة لجماهير تركيا في الظهور بصورة مشرفة في التحدي الأوروبي الحالي "يورو 2024".

وتضم المجموعة ايضاً منتخبي البرتغال وتشيكيا اللذين يلتقيان لاحقا في لايبزيغ.

صاروخ تركي

وتقدم المنتخب التركي بهدف مرت مولدور (25) ثم عادلت جورجيا بواسطة جورج ميكوتادزه (32)، وكانت الكلمة الاخيرة لتركيا وتحديدا لغولر الذي اطلق كرة قوية لولبية بيسراه من خارج المنطقة لتستقر في سقف الشباك الجورجية، مسجلا أحد اجمل الاهداف في البطولة حتى الان، قبل ان يسجل كريم اكتوركوغلو الثالث في الثواني الاخيرة من المباراة (90+7).

جورجيا.. تجربة أولى

وتشارك جورجيا للمرة الاولى في بطولة كبرى في تاريخها (كأس اوروبا او كأس العالم) وهي تأهلت على حساب اليونان بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي في الملحق.

واعتمد المنتخب الجورجي بقيادة مدربه مدافع منتخب فرنسا السابق ويلي سانيول على نجم نابولي الايطالي الجناح خفيتشا كافارتسخيليا وعلى مهاجم متز الفرنسي جورج ميكوتادزه، بالاضافة الى الحارس المتألق في صفوف فالنسيا الاسباني جورجي مامارداشفيلي.

في المقابل، شارك في صفوف تركيا غولر ولاعب وسط إنتر المخضرم هاكان تشالهانوغلو الذي حمل شارة القائد.

بدأت المباراة سريعة من قبل الطرفين وكانت الفرصة الاولى لتركيا عندما سدد لاعب الوسط كان ايهان كرة من خارج المنطقة ارتطمت بأسفل القائم ومرت على الخط ثم خرجت (11).

رد المنتخب الجورجي بتسديدة مماثلة اطلقها انزور ميكفابيشفيلي من خارج المنطقة ابعدها الحارس التركي ميرت غونوك (13).

وبعد كر وفر بين المنتخبين، نجح التركي في افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة الى مرت مولدور فاطلقها "على الطاير" من مشارف المنطقة لتستقر في سقف الشباك (25).

وظن المنتخب التركي ان عزز تقدمه بالهدف الثاني بعد دقيقة واحدة لكن لاعب يوفنتوس الايطالي كينان يلديز كان متسللا عندما تابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك.

ظهور كافارتسخيليا

واطلق كافارتسخيليا كرة قوية تصدى لها الحارس التركي ببراعة (29) قبل ان يدرك ميكوتادزه التعادل مستغلا تمريرة عرضية متقنة من جوجي كوتشوراشفيلي بعد مجهود فردي رائع على الجهة اليمنى (32).

وكاد ميكوتادزه يضيف الهدف الثاني عندما وصلته الكرة داخل المنطقة لكنه سددها بمحاذاة القائم (35).

وبقي الايقاع مرتفعا في الشوط الثاني وسدد تشالهانوغلو كرة قوية من ركلة حرة ابعدها الحارس الجورجي بقبضتيه (56).

ثم وصلت الكرة الى اردا غولر فاطلقها بيسراه لولبية في سقف الشباك الجورجية، مسجلا هدفا ولا أروع (65).

وكاد المنتخب الجورجي يدرك التعادل مرة جديدة لكن تسديدة كوتشوراشفيلي ارتدت من العارضة (71).

وسنحت فرصة واضحة للمنتخب التركي لحسم النتيجة نهائياً في صالحه لكن الحارس الجورجي تألق في التصدي لكرة يوسف يازدجي الرأسية (87).