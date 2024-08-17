سينسيناتي (الولايات المتحدة) : انتهى مشوار الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا ووصيف البطل عند الدور الثاني لدورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك بخسارته أمام الفرنسي غايل مونفيس 6 4 و6 7 (5 7) و4 6 الجمعة.

واستكملت المباراة من الخميس نتيجة الأمطار التي عطلتها في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية حين كان مونفيس متقدما 3 1.

وحسم الفرنسي البالغ 37 عاما الشوط الفاصل بسرعة الجمعة ثم خلق الفارق في بداية المجموعة الثالثة حين كسر إرسال ألكاراس في الشوط الثالث ليتقدم 2 1 في طريقه لحسمه 6 4 في 58 دقيقة، والمباراة في ساعتين و27 دقيقة.

ويأتي خروج الإسباني الذي أعفي من الدور الأول، مباشرة بعد خسارته نهائي مسابقة فردي الرجال في أولمبياد باريس أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي قرر عدم الدفاع عن لقبه في سينسيناتي.

وبدا ألكاراس غاضبا جدا وحطم مضربه في تعبير واضح عن الإحباط الذي يشعر به، قائلا "كانت أسوأ مباراة لعبتها في مسيرتي... لا أعلم ما حصل. بصراحة، لم يكن باستطاعتي السيطرة على نفسي. لم يكن بإمكاني أن أكون أفضل من ذلك. كان من المستحيل الفوز، هذا كل ما في الأمر".

ويشكل الخروج المبكر من سينسيناتي أسوأ تحضير لبطل رولان غاروس وويمبلدون من أجل محاولة الفوز ببطولة فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية في مسيرته، بعد أولى عام 2022، لاسيما أنه لن يخوض أي مباراة على الأرض الصلبة قبل انطلاق رابعة البطولات الأربع الكبرى في 26 آب/أغسطس.

وبعد تحقيقه فوزه الأول في ثالث مواجهة مع الإسباني البالغ 21 عاما، انتهى مشوار مونفيس عند الدور الثالث بخسارته أمام الدنماركي هولغر رونه بثلاث مجموعات 6 3 و3 6 و4 6.

وحجز الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا مقعده في ربع النهائي من دون أن يلعب، وذلك نتيجة انسحاب منافسه الأسترالي جوردان تومسون.

ويلتقي بطل أستراليا المفتوحة في ربع النهائي السادس له في دورات الماسترز لهذا الموسم من أصل ست مشاركات مع الروسي أندري روبليف السادس والذي تغلب بدوره الياباني براندون ناكاشيما 7 6 (7 5) و6 1 في ساعة و21 دقيقة.

وسيتواجه اللاعبان للمرة التاسعة والأفضلية للإيطالي بخمسة انتصارات، لكنه خسر المواجهة الأخيرة مع الروسي وكانت السبت في الدور ربع النهائي لدورة مونتريال لماسترز الألف نقطة بثلاث مجموعات 3 6 و6 1 و2 6.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضاً الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وبطل 2021، وذلك بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7 5 و7 6 (8 6).

كما تأهل إلى الدور ذاته البولندي هوبرت هوركاش الخامس بفوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي 6 3 و3 6 و6 1، فيما انتهى مشوار النروجي كاسبر رود السابع عند الدور الثاني بخسارته 3 6 و1 6 أمام الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي عاد وخرج من الدور الثالث بخسارته أمام البريطاني جاك درايبر 7 5 و4 6 و4 6.

تأهل سهل لشفيونتيك

وفي دورة السيدات الألف نقطة، بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، الدور ربع النهائي بفوزها السهل على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 2 و6 2.

واحتاجت شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في دورات الألف لهذا الموسم، إلى ساعة و10 دقائق كي تحجز بطاقتها في ربع نهائي هذه الدورة التي وصلت فيها الموسم الماضي إلى نصف النهائي في أفضل نتيجة لها في خمس مشاركات.

وأكدت البولندية تفوقها على كوستيوك التي خسرت أمام منافستها في بطولة رولان غاروس عام 2021 ونصف نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة في آذار/مارس، محققة فوزها الرابع والخمسين منذ بداية الموسم مقابل 6 هزائم.

وبسبب الأمطار التي هطلت طيلة الفترة الصباحية، دخلت شفيونتيك المواجهة من دون أن تخوض التمارين التي تسبق عادة المباريات، وهي قالت "كان هناك بعض الرياح والأجواء كانت صعبة. حاولت التركيز على الأمور السهلة... لم يكن من السهل الفوز من دون الإحماء، لكني سعيدة لتمكني من خوض اللقاء وتقديم كرة مضرب رائعة".

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي التاسع لها في 2024 الروسية ميرا أندرييفا التي أطاحت الإيطالي جازمين باوليني الخامسة ووصيفة بطولتي رولان غاروس وويمبلدون لهذا الموسم بالفوز عليها 3 6 و6 3 و6 2.

وبلغت ربع النهائي أيضا البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 7 5 و6 2، لتواجه الروسية ليودميلا سامسونوفا العاشرة والفائزة بدورها على الأرمينية إيلينا أفانيسيان 4 6 و6 0 و6 3.

وبعدما أكملت مباراتها في الدور الثاني مع التشيكية كارولينا موخوفا وخرجت منتصرة 5 7 و6 4 و6 2، حققت الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة فوزها الثاني في يوم واحد وبلغت ربع النهائي بتغلبها على مواطنتها تايلور تاوسند بسهولة 6 2 و6 3.