لندن : انتقل لاعب الوسط الدولي كالفن فيليبس من مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي في المواسم الأربعة الماضية إلى إيبسويتش تاون على سبيل الإعارة الجمعة.

ويحاول فيليبس عبر هذه الخطوة إعادة إحياء مسيرته ووضعها على المسار الصحيح، بعدما عاش فترة صعبة مع سيتي.

ومرّ اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بفترة إعارة مضطربة مع وست هام في النصف الثاني من الموسم الماضي، وقد يشارك للمرة الأولى مع إيبسويتش في مواجهة ليفربول السبت.

ويزور الـ"ريدز" ملعب بورتمان رود الذي سيشهد الظهور الأول لأصحاب الأرض في الدوري الممتاز منذ 22 عاماً، بعدما نجح فريق المدرب الإيرلندي الشمالي كيران ماكينا (38 عاما) في الموسمين الماضيين في الصعود من المستوى الثالث إلى الثاني (تشامبيونشيب).

قال فيليبس "هذا يوم كنت أنتظره منذ أسابيع عديدة، وأنا سعيد جداً أنني هنا".

وتابع "أريد خوض أكبر عدد ممكن من المباريات، الاستمتاع بلعب كرة القدم من جديد ومساعدة الفريق للفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات في الدوري".

وخاض فيليبس 31 مباراة مع منتخب إنكلترا ومثّل "الأسود الثلاثة" في كأس أوروبا 2020 ومونديال قطر 2022.

لكنه لم يشارك اساسيا سوى خمس مرات في الدوري منذ تركه ليدز وانضمامه إلى سيتي في صفقة قُدّرت بـ 58 مليون دولار في عام 2022.

وقال ماكينا "لدى كالفن الكثير لمنحه لنا على صعيد خصائصه مع وبدون الكرة. هو شخصية متواضعة ومحبوبة حقاً".

وتابع "كان عنصرا رئيسا في فريق صاعد حديثا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز سابقا، وبالطبع ترك انطباعا لدى ليدز خلال تلك الفترة".