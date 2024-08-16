سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، الدور ربع النهائي لدورة سينسيناتي الألف في كرة المضرب، وذلك بفوزها السهل على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 2 و6 2 الجمعة.

واحتاجت شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في دورات الألف لهذا الموسم، إلى ساعة و10 دقائق كي تحجز بطاقتها في ربع نهائي هذه الدورة التي وصلت فيها الموسم الماضي إلى نصف النهائي في أفضل نتيجة لها في خمس مشاركات.

وأكدت البولندية تفوقها على كوستيوك التي خسرت أمام منافستها في بطولة رولان غاروس عام 2021 ونصف نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة في آذار/مارس، محققة فوزها الرابع والخمسين منذ بداية الموسم مقابل 6 هزائم.

وبسبب الأمطار التي هطلت طيلة الفترة الصباحية، دخلت شفيونتيك المواجهة من دون أن تخوض التمارين التي تسبق عادة المباريات، وهي قالت "كان هناك بعض الرياح والأجواء كانت صعبة. حاولت التركيز على الأمور السهلة... لم يكن من السهل الفوز من دون الإحماء، لكني سعيدة لتمكني من خوض اللقاء وتقديم كرة مضرب رائعة".

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي التاسع لها في 2024 بالإيطالية جازمين باوليني الخامسة أو الروسية ميرا أندرييفا.

وفي دورة ماسترز الألف نقطة عند الرجال، حجز الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا مقعده في ربع النهائي من دون أن يلعب، وذلك نتيجة انسحاب منافسه الأسترالي جوردان تومسون.

ويلتقي بطل أستراليا المفتوحة في ربع النهائي السادس له في دورات الماسترز لهذا الموسم من أصل ست مشاركات مع الروسي أندري روبليف السادس والذي تغلب بدوره الياباني براندون ناكاشيما 7 6 (7 5) و6 1 في ساعة و21 دقيقة.