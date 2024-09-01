نيويورك : بلغ الإيطالي يانيك سينر والبولندية إيغا شفيونتيك المصنّفان في المركز الأول عالميا عند الرجال والسيدات تواليا، ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد تغلبهما على الأسترالي كريستوفر أوكونيل المشارك ببطاقة دعوة 6 1 و6 4 و6 2 والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا 6 4 و6 2 السبت على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

ويبدو سينر مرشحا فوق العادة للفوز باللقب، عقب خروج منافسيَه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراس.

ويسعى سينر (23 عاما) الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، إلى تحقيق لقبه الثاني في البطولات الكبرى.

ولم يواجه الإيطالي صعوبة تذكر في مباراته مع أوكونيل المصنف 87، إذ حسمها في أقل من ساعتين من دون خسارة أي إرسال، مقابل كسر إرسال منافسه خمس مرات.

قال بعد فوزه "اليوم كانت مباراة رائعة. علمت أنه يجب أن ألعب بشكل قوي. إرسالي كان جيدا لذا أنا سعيد بمستواي".

وأضاف الإيطالي الذي ضرب 15 إرسالا ساحقا "لقد حدثت بعض المفاجآت في البطولة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث. أنا سعيد بأنني لا أزال هنا وأتطلع للعب أكبر عدد ممكن من المباريات".

سيلعب مباراته المقبلة مع الأمريكي تومي بول الرابع عشر الذي تغلب بدوره على الكندي غابريال ديالو بصعوبة 6 7 (5 7) و6 3 و6 1 و7 6 (7 3) في لقاء استغرق 3 ساعات و26 دقيقة.

كما بلغ ثمن النهائي بطل 2021 ووصيف 2019 و2013 الروسي دانييل مدفيديف الخامس بفوزه من دون عناء على الإيطالي فلافيو كوبولي الحادي والثلاثين 6 3 و6 4 و6 3 في ساعتين و18 دقيقة، ليواجه البرتغالي نونو بورغيش الفائز بدوره على التشيكي ياكوب مينشيك 6 7 (5 7) و6 1 و3 6 و7 6 (8 6) و6 0 في ثلاث ساعات و48 دقيقة.

وتخطي الأسترالي أليكس دي مينور العاشر عقبة البريطاني دانيال إيفانز بالفوز عليه 6 3 و6 7 (4 7) و6 0 و6 0، ليلتقي مواطنه جوردان تومسون الفائز على الإيطالي ماتيو أرنالدي الثلاثين 7 5 و6 2 و7 6 (7 5).

وحجز التشيكي توماس ماتشاك المصنّف 39، مقعده في ثمن النهائي بعد الفوز على البلجيكي دافيد غوفين 6 3، 6 1، 6 2، ليواجه البريطاني جاك درايبر الفائز على الهولندي فان دي زاندشلوب 6 3 و6 4 و6 2.

تأهل سهل لشفيونتيك

ولدى السيدات، لم تجد شفيونتيك، بطلة 2022 الباحثة عن لقبها الكبير السادس، صعوبة كبرى في بلوغ ثمن النهائي بفوزها على بافليوتشينكوفا 6 4 و6 2 في لقاء استغرق ساعة و32 دقيقة.

وحسمت شفيونتيك اللقاء من دون أن تحصل منافستها على أي فرصة لكسر إرسال ابنة الـ23 عاما ورغم ذلك "ما زال بإمكاني التحسن في كافة النواحي" وفق ما أفادت، مضيفة "ما زلت بعيدة كل البعد عن الكمالية رغم أني الرقم واحد في العالم وسبق لي الفوز بهذه البطولة".

وستتواجه البولندية المتوجة هذا العام ببطولة رولان غاروس للمرة الثالثة تواليا والرابعة في آخر خمسة أعوام، في الدور المقبل الروسية الأخرى ليودميلا سامسونوفا السادسة عشرة والفائزة على الأميركية آشلين كروغر 6 1 و6 1.

وتأمل شفيونتيك ألا يتكرر سيناريو العام الماضي حين تنازلت عن اللقب بخروجها من ثمن النهائي على يد اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وبلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنّفة خامسة ثمن النهائي أيضا بفوزها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6 3 و6 4.

وهذه المرة الرابعة التي تصل فيها باوليني (28 عاما) إلى الأسبوع الثاني في جميع البطولات الكبرى هذا العام، بعدما كانت لم تتجاوز الدور الثاني سابقا في كل بطولات الغراند سلام.

وتمكّنت الإيطالية وصيفة رولان غاروس وويمبلدون من حسم المباراة في ساعة و36 دقيقة.

كسرت إرسال بوتينتسيفا الأوّل لكنها خسرت إرسالها الثالث ثم ردّت الدين بسرعة وعادت لخسارة إرسالها مجددا، قبل حسم المجموعة بكسر إرسال منافستها الأخير في المجموعة الأولى وفوزها بإرسالها.

ولم تخسر الإيطالية أي إرسال في المجموعة الثانية مقابل كسرها شوط الإرسال الثاني لمنافستها الكازخستانية الثاني.

ستلعب مواجهتها المقبلة مع التشيكية كارولينا موخوفا المصنّفة 52 عالميا والفائزة على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6 4 و6 2.

علّقت "أنا من معجباتها (موخوفا). تلعب بشكل لا يُصدّق. أحب جدا كيف تلعب. إنها لاعبة كاملة".

وكانت باوليني استفادت في الدور الثاني من انسحاب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا (44) بسبب الإصابة بعد ثلاث نقاط فقط.

بدورها، تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة عقب تغلبها على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو (74) بنتيجة واحدة 6 3 في المجموعتين.

وتسعى ابنة الـ30 عاما للوصول إلى ربع النهائي للمرة الثانية في مسيرتها بعد 2022.

ستلعب مع الروسية ديانا شنايدر الثامنة عشرة والفائزة على الإيطالية سارا إيراني 6 2 و6 2.