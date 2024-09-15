إيلاف من الرياض: تتواصل الأنباء الصادمة عن الحالة الصحية للاعب المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي الشباب فهد المولد، فقد رفضت الجهات الطبية المشرفة على علاجه في دبي نقله إلى الرياض بسبب حالته الحرجة جداً، ومعاناته من كسور في الجمجمة والرقبة.

كما أشارت الأنباء إلى أن شرطة دبي تحفظت على بعض الأفراد بهدف استكمال التحقيقات ومعرفة تفاصيل ما حدث له، وسط إشارات إلى أن هناك شبهة جنائية في حادث سقوطه من شرفه منزله في دبي قبل أيام.

فقد أبلغت مصادر وثيقة الاطلاع "الشرق الأوسط" أن حالة فهد المولد، نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب، "حرجة جداً"، وأنه يعاني من تهشم في الجمجمة بسبب ضربات تلقاها على رأسه عند سقوطه من شرفة الدور الثاني في منزله بدبي، فضلاً عن كسور في الرقبة وأنحاء الجسم.

وحسب المصادر نفسها، فإن الأطباء في أحد المستشفيات بدبي رفضوا فكرة نقله إلى العاصمة السعودية الرياض بإخلاء طبي، لأن حالته بحاجة إلى الاستقرار والرعاية الدقيقة، إذ إنه في "العناية الفائقة" حالياً.

وقالت إن شرطة دبي تتحفظ على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب، وإنها تُجري التحقيقات حيال قضية السقوط.

بيان شرطة دبي

كانت القيادة العامة لشرطة دبي قد كشفت في بيان السبت، عن أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة بدبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع في أثناء وجوده في الشرفة.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وقالت القيادة في بيانها : "في إطار التزامها الشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".

بيان القنصلية السعودية

من جانبها، أصدرت القنصلية السعودية في دبي، بياناً السبت بشأن لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، فهد المولد. مشيرة إلى أنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي، ظهر يوم الخميس، وعلى الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، والفريق الطبي في المستشفى، بإشراف مباشر من سفير السعودية بدولة الإمارات، والقنصل العام في دبي.

وصول الجهاز الطبي للمنتخب السعودي

كما وصل، مساء الجمعة، الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة، إلى مدينة دبي، وبمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى، كما وصل، عصر السبت، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بالنادي.

وقالت: "توضح القنصلية أنها ما زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي. كما تود إيضاح أن اللاعب يخضع للمراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".