هايدنهايم، المانيا : واصل تشلسي الإنكليزي صدارته لمسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم بنسختها الجديدة، بتحقيقه فوزه الرابع على مضيفه هايدنهايم الألماني 2 0 الخميس، ضمن الجولة الرابعة.

سجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (51) والأوكراني ميخايلو مودريك (86) ثنائية الـ"بلوز" الذي تلقى لاعب وسطه الإيطالي تشيزاري كاسادي بطاقة حمراء (90+6).

ورفع تشلسي رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطتين عن ياغييلونيا بياليستوك البولندي المتعادل مع تسيليي السلوفيني 3 3.

ويعيش الفريق الإنكليزي فترة نتائج إيجابية إذ لم يخسر سوى مرة في آخر سبع مباريات، جاءت أمام مضيفه نيوكاسل بثنائية نظيفة ضمن كأس الرابطة، فيما فاز في خمس مباريات أخرى، من بينها على نيوكاسل بالذات 2 1 في الدوري.

وأجرى الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي 10 تغييرات على تشكيلته التي تغلبت على ليستر سيتي 2 1 السبت الماضي في المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

وسيطر تشلسي على الشوط الأول في حين أبقى الحارس كيفن مولر على تعادل فريقه الألماني الذي خسر للمرة الأولى وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز السادس موقتا.

ولم يحتج الـ"بلوز" إلى أكثر من ست دقائق على انطلاق الشوط الثاني عبر نكونكو بعدما وصلته عرضية من جايدون سانشو واضعا الكرة في أقصى زاوية المرمى (51).

ورفع الفرنسي رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكاد الفريق الألماني أن يدرك التعادل لكن الحارس الدنماركي فيليب يورغنسن تصدى لتسديدتين متتاليتين من بول وانر والبرازيلي ليو شينتسا.