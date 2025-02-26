باريس : فرض الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الأربعاء توقفين إلزاميين خلال جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بهدف إضافة المزيد من الاستعراض والاثارة إلى أعرق سباق في الفئة الأولى والذي يقام في شوارع الامارة.

وبات يتوجب على الفرق العشرة المشاركة في البطولة العالمية استخدام ثلاث مجموعات منفصلة على الأقل من الإطارات خلال السباق، ونوعين مختلفين على الأقل من المطاط من أصل ثلاثة (ناعمة أو متوسطة أو قاسية) في حال إقامة الجائزة الكبرى في طقس جاف، وفقا لما أعلن "فيا"، وقد تزامن هذا القرار مع اليوم الأول للتجارب الشتوية ما قبل انطلاق الموسم الجديد والمقامة على حلبة الصخير البحرينية.

وتنص القوانين الحالية على ضرورة توقف الفرق مرة واحدة في كل سباق، مما يجبرها على استخدام نوعين مختلفين من الإطارات.

وعزا "فيا" قراره الجديد إلى واقع أن حلبة موناكو المتعرجة والتي يبلغ طولها 3.4 كيلومترات وعرض سيارات الفورمولا واحد يجعلان عمليات التجاوز شبه مستحيلة في شوارع الإمارة، ما يؤدي غالبا إلى غياب التشويق عن الجائزة الأعرق في البطولة على غرار ما حصل العام الماضي عندما أنهى السائقون العشرة الأوائل سباق الاحد في الترتيب ذاته الذي انطلقوا منه.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات أشار الأسبوع الماضي على هامش أمسية حفل افتتاح العام الجديد للفورمولا واحد في لندن، إلى أنه يدرس هذا الحلّ لإضفاء الإثارة على جائزة موناكو الكبرى التي يجدها العديد من عشاق السرعة مملة في كثير من الأحيان.

وأيّد السائقون هذه المبادرة التي لن تُعتمد إلا خلال سباق موناكو الأسطوري وتحجب عن باقي الجولات.