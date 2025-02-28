باريس : قاد الدنماركي ميكا بييريث فريقه موناكو إلى الفوز على ضيفه رينس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها بنفسه الجمعة، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل بيريث الذي استقدمه موناكو من شتورم غراتس النمسوي في سوق الانتقالات الشتوي، ثلاثيته "هاتريك" في الدقائق 34، 39 و51.

وهذه المرة الثالثة التي يسجل فيها الدنماركي ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع موناكو، بعد ثلاثيته في مرمى كل من نانت (7 1) وأوكسير (4 2).

ورفع ابن الـ22 عاما رصيده التهديفي في الدوري إلى 10 أهداف في 7 مباريات فقط.

وكان موناكو بأمسّ الحاجة إلى الفوز بعد خسارته الماضية أمام مضيفه ليل 1 2 وخروجه من دوري أبطال أوروبا على يد بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

وهو الفوز الثاني لفريق الإمارة في آخر ست مباريات، رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن نيس الثاني، ونقطتين عن ليل الخامس.

في المقابل، تلقى رينس خسارته الثانية عشرة وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر، الأخير قبل المراكز المهددة بالهبوط.