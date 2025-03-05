باريس : أوقفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء المدرب البرتغالي لنادي ليون باولو فونسيكا حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب رد فعله العنيف تجاه حكم مباراة فريقه أمام بريست (2 1) الأحد في الدوري المحلي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقافه عن دخول غرفة الملابس الخاصة به حتى 15 أيلول/سبتمبر، حسب ما حدده رئيس اللجنة التأديبية سيباستيان دونو.

واعتبر رئيس اللجنة التأديبية أنه "من خلال اندفاعه نحو الحكم بينوا ميلو والصراخ عليه، كان لدى فونسيكا موقف وسلوك مخيف ومهدد".

وأضاف أن "هذا يعتبر مخالفة خطيرة"، وقررت اللجنة أن "هذه العقوبة ستشمل أيضا الدخول إلى غرفة الملابس الخاصة به قبل وأثناء وبعد المباراة حتى 15 أيلول/سبتمبر 2025".

وتأتي هذه العقوبة بعد أسبوع من إيقاف الرئيس الاسباني لنادي مرسيليا بابلو لونغوريا لمدة 15 مباراة، بسبب حديثه عن "فساد" في التحكيم بعد هزيمة الفريق الجنوبي أمام مضيفه أوكسير (0 3) في الدوري.

وعلق دونو قائلا: "إن اللجنة تأسف لحقيقة أن أحد الفاعلين الرئيسيين في الدوري الفرنسي قد تبنى مرة أخرى مثل هذا السلوك. السيد فونسيكا هو مدرب في الدوري الفرنسي، وهو قبل كل شيء معلم، ومن غير الضروري أن أقول إن هذا الموقف يتعارض تمامًا مع مهامه".

ووقعت الحادثة خلال اللحظات الأخيرة من المباراة المشحونة، عندما طرد فونسيكا بسبب احتجاجاته.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما كان الحكم باستيان ميّو يراجع حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" حول ركلة جزاء محتملة لصالح بريست، بدا فونسيكا منزعجا من احتساب أربع دقائق كوقت بدل ضائع معتبرا انه مبالغ فيه.

وخرج فونسيكا عن طوره بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، وسارع نحو الحكم حيث حصل احتكاك بسيط بينهما بالرأس، قبل أن يوجه البرتغالي الاهانات معربا في الوقت ذاته عن غضبه الشديد، قبل أن يبادر اللاعبون لابعاده.

ولم يتأخر فونسيكا الذي استلم الادارة الفنية لليون في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لمحاولة لملمة أثار تصرفاته بعد المباراة قائلا "أردت الاعتذار عن هذا التصرف. لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك بهذه الطريقة. إنها الحقيقة".

وسبق لنادي التأكيد أن المدرب سيتعرض لعقوبة داخلية.

ويتواجد فونسيكا في بوخارست حيث يستعد ليون لخوض ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد نادي إف سي بوخارست.

ولا تنطبق العقوبة حاليًا على مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وقال دينو "يتعين على الاتحاد أن يقرر ما إذا كان سيتم تمديد العقوبة أم لا" لتشمل المسابقات الأوروبية.