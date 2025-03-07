باريس : حصل فريق كاديلاك الأميركي على الموافقة النهائية للمشاركة ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد في عام 2026، وفقا لما أعلن رسميا الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفورمولا واحد الجمعة.

وقال منظما البطولة العالمية في بيان مشترك "يؤكد +فيا+ والفورمولا واحد أنه بعد الانتهاء من التقييمات الرياضية والتقنية والتجارية الخاصة بكل منها، تمت الموافقة على ترشيح جنرال موتورز لتسجيل فريق كاديلاك في بطولة العالم للفورمولا واحد في عام 2026".

وحصل كاديلاك المدعوم من جنرال موتورز وتي دبليو جي موتورسبورتس على الضوء الأخضر بعد قرابة شهرين، وتحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من التوصل إلى "اتفاق مبدئي" عقب عملية مفاوضات طويلة بين صنّاع القرار.

وسيكون كاديلاك أول فريق جديد بالكامل يشارك في الفئة الاولى منذ مواطنه هاس في عام 2016.

كما ستصبح الحظيرة الأميركية الفريق الحادي عشر ضمن بطولة العالم، في حين ستتزود بداية بوحدة الطاقة (محرك) من فيراري عامي 2026 و2027، قبل أن تعمد جنرال موتورز إلى إنتاج وحدات الطاقة الخاصة بها بدءا من عام 2028.

قال رئيس "فيا" الإماراتي محمد بن سليّم في بيان "أنا فخور بقيادة الاتحاد الدولي للسيارات في هذه الخطوة التقدمية للبطولة"، معتبرا أن ارتفاع عدد الفرق إلى 11 هو بمثابة "علامة فارقة" و"لحظة تحوّل مهمة جدا".

وفي سياق متصل، قال الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي "كما قلنا في تشرين الثاني/نوفمبر، كان التزام جنرال موتورز بإشراك فريق كاديلاك في الفورمولا واحد بمثابة خطوة مهمة وإيجابية لتطور رياضتنا".

وأضاف "أوّد أن أشكر جنرال موتورز وتي دبليو جي موتورسبورتس على مشاركتهما البناءة على مدار عدة أشهر وأتطلع إلى الترحيب بالفريق على الشبكة عام 2026 والذي سيكون سنة مثيرة أخرى للفورمولا واحد".

سيكون الفريق الجديد مشروعا مشتركا بين جنرال موتورز مع دان توريس مالك فريق أندريتي غلوبال الأميركي، وهو مستثمر رئيس. لم يعد لسائق الفورمولا واحد السابق مايكل أندريتي أي علاقة بالفريق الذي أسسه، في حين سيتولى والده ماريو، بطل العالم للفورمولا واحد 1978، دورا استشاريا.