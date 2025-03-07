باريس : لا يستطيع المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم لويس إنريكي إلا أن يقول "كلمات طيبة" للمهاجم الدولي راندال كولو مواني المنتقل على سبيل الاعارة إلى يوفنتوس الايطالي في فترة الانتقالات الشتوية، على غرار أولئك الذين "لم أستطع مساعدتهم كما كنت أريد".

وجاء حديث المدير الفني الإسباني الجمعة في مؤتمر صحافي بمقر تدريبات باريس سان جرمان في بواسي (إيفلين) قبل مواجهة مضيفه رين السبت في المرحلة الخامسة والعشرين، خلال رده على سؤال حول المهاجم الدولي الفرنسي الذي فشل في فرض نفسه في تشكيلة النادي الباريسي ويتألق بشكل لافت في إيطاليا.

وأضاف ردا على الثناء الذي وجهه إليه المهاجم في أعمدة صحيفة لا ريبوبليكا "عادةً ما أقول الكثير من الأشياء الجيدة عن لاعبي فريقي. هذا ما أشعر به، وهذا ما ينقلونه لي (...) كولو مواني لاعب رائع. من الصعب الانضمام إلى باريس سان جرمان. لا يمكنني إلا أن أقول كلمات طيبة له، وكذلك لأولئك (اللاعبين) الذين لم أستطع مساعدتهم كما أردت".

وقال كولو مواني (26 عاما) للصحيفة الإيطالية: "كانت علاقتنا جيدة جدا. إنه مدرب رائع، وقد قدم لي الكثير من النصائح. كنت محظوظا بأن يكون لدي مدرب مثله"، نافياً الشائعات التي تحدثت عن توتر العلاقة بينهما.

منح إنريكي 453 دقيقة فقط لكولو مواني في بداية الموسم، واستبعده من تشكيلته قبل رحيله إلى يوفنتوس في بداية كانون الثاني/يناير الماضي.

وانضم المهاجم السيئ الحظ في نهائي مونديال 2022 الذي خسرته فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد أن أهدر فرصة سانحة أمام الحارس، الى سان جرمان مقابل حوالي 90 مليون يورو في صيف عام 2023 قادما من أينتراخت فرانكفورت، ولم يشارك سوى في عشر مباريات مع باريس هذا الموسم قبل الانتقال إلى يوفنتوس حيث تألق منذ ذلك الحين، على الرغم من تأخر ظهوره الأول بسبب مشاكل إدارية.

وسجل كولو مواني خمسة أهداف في تسع مباريات بألوان فريق "السيدة العجوز" وتسبب في جلوس المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش، صاحب أعلى أجر في النادي وهدافه في الدوري (8 أهداف) على مقاعد البدلاء.