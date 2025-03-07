لندن : اعتبر الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ثاني ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أن الفوز الكاسح على أيندهوفن الهولندي 7 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعطى فريقه دفعة هائلة، لكنه دعا الجمعة إلى الحذر قبل مواجهة مضيفه مانشستر يونايتد الأحد.

ويلتقي أرسنال الذي ابتعد عن ليفربول المتصدر بفارق 13 نقطة، مع خوض الـ"ريدز" مباراة أكثر، بيونايتد المتعثر على ملعب أولد ترافورد.

وستكون المباراة رقم 200 لأرتيتا بقيادة أرسنال في الدوري، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه الخامس تواليا ضمن البطولة بمواجهة الغريم.

وعلى الرغم من أن أرسنال عانى من غيابات في صفوف لاعبيه، قدم عرضا مذهلا الثلاثاء أمام أيندهوفن الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي من ملحق ثمن النهائي.

قال أرتيتا "كانت ليلة رائعة بالنسبة لنا في بطولة مهمة لدينا آمال كبيرة فيها".

وأضاف "الطريقة التي فزنا فيها أعطت الجميع دفعة معنوية. لكن هذا أصبح من الماضي للأسف والأمر يتعلق بما نقوم به اليوم، التحضير للغد ومحاولة تكرار أداء رائع الأحد".

وأكد أرتيتا أنه لا ينبغي الاستهانة بيونايتد على الرغم من احتلاله المركز الرابع عشر.

وردّ الإسباني على سؤال حول ما يتوقعه من فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم الذي حقق نتائج لافتة بفوزه على جاره مانشستر سيتي وتعادله مع ليفربول في الدوري، كما إقصائه أرسنال من مسابقة الكأس المحلية، قائلا "هذا هو تاريخ هذا النادي، مع اللاعبين الذين يمتلكونهم والمدرب الذي يقودهم".

وتابع "بمشاهدة المباراة أمس (الخميس) أمام ريال سوسييداد (الإسباني في التعادل 1 1 ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي)، تُدرك أنهم قادرون على تقديم أداء قوي للغاية والفوز عليك في يومهم. لذا نحن نعلم ذلك، نعلم صعوبة المباراة وهكذا استعددنا لها".

وذكر أرتيتا الذي أصبح مدربا لأرسنال في كانون الأول/ديسمبر 2019، أفضل لحظاته مع النادي قبل قيادته المباراة رقم 200.

قال "ربما كانت اللحظة الأبرز هي اليوم الذي جلست فيه هنا لأول مرة، محققا حلمي بأن أصبح مدربا لهذا النادي الرائع".

وأكمل "ومن بعدها كان هناك الكثير من اللحظات، لكن الليلة الماضية (الثلاثاء) كانت واحدة من أفضلها بسبب الطريقة التي لعبنا بها".