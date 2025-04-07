مونتي كارلو : حجز الروسي دانييل مدفيديف المصنف حاديا عشر عالميا بطاقته بشق الأنفس الى الدور الثاني من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة المضرب، بفوزه على مواطنه كارن خاتشانوف 7 5 و4 6 و6 4 الإثنين في الدور الأول.

واحتاج الروسي المصنف تاسعا في الدورة الى ساعتين و51 دقيقة للتحقيق فوزه السابع على خاتشانوف في تسع مواجهات بينهما حتى الآن.

وثأر مدفيديف، بطل فلاشينغ ميدوز عام 2021، لخسارته امام خاتشانوف في ثمن نهائي الدورة ذاتها العام الماضي، وعاد الى سكة الانتصارات بعد خروجه المبكر من دورة ميامي الشهر الماضي والذي تسبب في خروجه من قائمة العشرة الأوائل، سعيًا وراء لقبه الحادي والعشرين في مسيرته الاحترافية والأول منذ فوزه بدورة روما قبل عامين.

وكسر مدفيديف (29 عاما) ارسال خاتشانوف في الشوطين الرابع والسادس للمجموعة الاولى وتقدم 5 1 لكن مواطنه رد له التحية في الشوطين السابع والتاسع مقلصا الفارق الى 4 5 ثم ادرك التعادل 5 5، لكن مدفيديف كسب شوطين متتاليين وحسمها في صالحه 7 5 في 61 دقيقة.

ونجح مدفيديف في كسر ارسال خاتشانوف في الشوط الثامن من المجموعة الثانية وتقدم 2 0 ورد عليه مواطنه في الشوط الثالث مقلصا الفارق الى 1 2، لكنه خسر ارساله في الشوط الرابع مانحا مدفيديف فرصة التقدم 3 1 ثم 4 1.

وفشل مدفيديف في الحفاظ على تقدمه وخسر ارساله في الشوطين السابع والتاسع في طريقه الى خسارة خمسة أشواط متتالية وبالتالي المجموعة 4 6 في 55 دقيقة.

وكرر مدفيديف السيناريو ذاته في المجموعة الثالثة عندما كسر ارسال مواطنه في الشوط الثاني (2 0)، لكن الاخير رد التحية في الثالث (1 2)، قبل أن يفعلها مدفيديف للمرة الثانية في الشوط السادس ويتقدم 4 2. تبادل بعدها اللاعبان كسر الارسال في الأشواط الاربعة التالية وكانت الكلمة الاخيرة لمدفيديف 6 4 في 55 دقيقة.

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الفرنسي ألكسندر مولر الفائز على الارجنتيني كاميلو كارابيلي الصاعد من التصفيات 6 4 و6 4.

وخرج المخضرم السويسري ستانيسلاس فافرينكا المشارك ببطاقة دعوة والمتوج بلقب الدورة عام 2014 من الدور الاول بخسارته امام التشيلي أليخاندرو تابيلو 6 1 و5 7 و5 7، وضرب الاخير موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث وبطل 2013 و2015 والذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الاوائل.

كما خرح الأميركي بن شيلتون الحادي عشر بخسارته امام الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، وصيف بطل نسخة 2022، 7 6 (7 2) و2 6 و1 6، والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم السادس عشر بخسارته امام الألماني دانيال ألتماير 6 7 (5 7) و3 6.

وضرب الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والإيطالي ماتيو بيريتيني موعدا مع الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني والألماني ألكسندر زفيريف الأول تواليا في الدور الثاني بعدما تغلب الأول على الايطالي فابيو فونييني المشارك ببطاقة دعوة 6 0 و6 3، والثاني على الارجنتيني ماريانو نافوني الصاعد من التصفيات 6 4 و6 4.