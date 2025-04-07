باريس : أعلن نادي مونبلييه، صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الاثنين أن جان لوي غاسيه لم يعد مدربا للفريق غداة خسارته التاسعة تواليا عندما سقط امام ضيفه لوهافر 0 2 في المرحلة الثامنة والعشرين.

وقال النادي الذي يتخلف بفارق ثماني نقاط عن سانت إتيان التاسع عشر قبل الاخير، في بيان "باتفاق مشترك، قرر نادي مونبلييه وجان لوي غاسيه اليوم إنهاء المهمة الموكلة للأخير" الذي عاد إلى النادي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان غاسيه أكد الأحد عقب الخسارة أمام لوهافر، أنه "غير متأكد من إنهاء" الموسم مع مونبلييه الذي سيهبط إلى الدرجة الثانية.

وكان المدرب البالغ من العمر 71 عاما صرح في 16 آذار/مارس الماضي بعد المباراة ضد سانت إتيان والتي توقفت في الدقيقة 57 بسبب حوادث شغب في مدرجات ملعب إيتانغ دي ثو، تساءل عن مواصلة "مهمته الفاشلة"، لكنه تلقى في النهاية دعم رئيس مونبلييه لوران نيكولان.

وقتها قال غاسيه الذي خلف ميشال دير زاكاريان "نحن في بيتنا، في مدينتنا، في نادينا، ومن الصعب العيش، بل من الصعب جدًا العيش. سنهضم ما حدث، ثم لدينا 15 يومًا للتفكير والتحدث وفعل ما هو أفضل".

وقال الأحد "منذ وصولي إلى هنا، ينتابني شعورٌ بأنه حالما يحدث أي خطأ، فإنه يكون ضدنا. منذ وصولي، افتقرنا إلى الحب. لم نعد النادي التقليدي صاحب التوجه العائلي الذي يسعى إلى النضال".