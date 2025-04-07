الرياض (السعودية) : فوت الاتحاد فرصة الابتعاد بسبع نقاط عن الهلال، في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، مكتفيا بتعادل أدركه في الرمق الأخير أمام غريمه الأهلي (2 2) في ديربي البحر، رافضاً استغلال سقوط "الزعيم" بطريقة مدوية على أرضه في المملكة أرينا أمام غريمه النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (1 3) في ديربي الرياض.

قبل ثماني جولات على نهاية الدوري، وسع "العميد" (62 نقطة) الفارق عن الهلال إلى 5 نقاط، فيما اشتعل الصراع بين النصر(54)، القادسية (52)، والأهلي (49) على المركز الثالث.

أمام أكثر من 45 ألف متفرج، أنقذ نجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه من خسارة مؤكدة بعد توقيعه على هدفه الـ17، معادلاً النتيجة في الدقيقة 90+4، بعدما تقدم "الراقي" مرتين في الشوط الثاني.

وفيما شدد نجم الاتحاد البرازيلي فابينيو على أهمية تجنب الخسارة، تعالت الأصوات الأهلاوية المعترضة على حكم المباراة الروسي سيرغي إيفانوف.

طالب خالد الغامدي، رئيس النادي، باحتساب ركلتي جزاء لفريقه، "لنا ركلتان لا خلاف عليهما، وكذلك بطاقة حمراء لم يُشهرها الحكم"، مشيراً إلى أن ما يحدث في الدوري أمر "يشوّه المنظر".

وشاطره في الرأي مدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله، بقوله إن "التحكيم لم يكن عادلًا"، فيما سأل الحارس السنغالي إدوار مندي، "إذا كان الحكام الأجانب يتخذون مثل هذا النوع من القرارات، فلا أفهم لماذا لا نلعب بحكام سعوديين؟".

لكن الحكم المصري الدولي السابق جمال الغندور أكد لصحيفة الكأس السعودية أن قراري الحكم إيفانوف في عدم احتساب ركلتي جزاء للأهلي كانا صحيحين.

من ناحيته، أشار الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، إلى أن العودة في مباراة الديربي لم تكن وليدة الصدفة، لكنه اعترف بالمقابل أن فريقه يلعب برد الفعل في كثير من المناسبات.

رونالدو "السعيد" يُطيح الهلال

أمام أكثر من 25 ألف متفرج، ضرب النصر، بقيادة رونالدو، أكثر من عصفور بحجر واحد بفوزه على غريمه التقليدي ومضيفه الهلال (3 1)، كاسراً سلسلة استمرت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، وبالتحديد 1205 أيام منذ آخر فوز.

عرقل "العالمي" مسيرة خصمه للمحافظة على اللقب، مُهدياً الاتحاد هدية ثمينة أتاحت لـ "العميد" توسيع الفارق إلى 5 نقاط .

أعرب رونالدو، الذي افتتح عداّد أهدافه في الـ"ديربي" بثنائية، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة الهدافين، عن سعادته "قدمنا أداءً جماعياً منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، وهو ما أسفر عن تحقيق الفوز المستحق".

أضاف الـ"دون": "أمرٌ رائع أن أسجل هدفين، وكل شيء أصبح وارداً في الدوري مع تبقي 8 جولات على النهاية".

وعن وصوله للهدف الـ 931 في مسيرته ونصيحته للهدافين قال رونالدو، الذي أصبح خامس لاعب من النصر يسجّل ثنائية في مرمى الهلال، "أنا أعمل بجد وأعتني بلياقتي جيداً وأهتم بمساعدة زملائي والأهم بالنسبة لي هو الفريق".

إبهام جيزوس

وفيما أعرب مدرب "العالمي" الإيطالي ستيفاني بيولي عن سعادته بالفوز، كانت كل الأنظار مشدودة إلى مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس، الذي أثار تساؤلات الإعلاميين عقب الـ"ديربي" وذلك عندما أشار بإبهامه لأحد الصحافيين بعدما سأله عن أنباء ترشحه لتدريب المنتخب البرازيلي، في فيديو نشرته صحيفة الشرق الأوسط عبر منصتها في "إكس".

وعادة ما يشير "الإبهام الممتاز"، أو إيماءة الإعجاب إلى وجود شيء جيد أو جاهز للتنفيذ، وهو ما فسّره البعض بأن مدرب بنفيكا الأسبق قد تلقى بالفعل اتصالات من الاتحاد البرازيلي.

وفي استطلاع رأي جماهيري أطلقه موقع "أو غلوبو" البرازيلي، حصل جيزوس على 36368 صوتاً من أصل 97355، أي بنسبة بلغت 37.36 في المئة، متفوقاً على أسماء بارزة مثل المدربين ريناتو غاوتشو وأبيل فيريرا فيما جاء مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يُعتبر الخيار الأول داخل الاتحاد، في المرتبة الرابعة بنسبة 8.5 في المئة، متفوقا على فيليبي لويس بنسبة 8.12 في المئة.

قالت "أو غلوبو" "إذا بقي أمل الهلال قائماً في الصراع على لقب الدوري، يتعين على الاتحاد البرازيلي الانتظار حتى النهاية، في 25 أيار/مايو، وإلا فإن المفاوضات ستكون ممكنة إذا ما رحل قبل ذلك عن الهلال".

بدوره، أكد جيزوس عقب الخسارة أن الفريق لا يزال في قلب المنافسة على البطولات، مضيفاً، "لدينا الكثير لنقاتل من أجله هذا الشهر، ودوري الأبطال يبقى الهدف الأهم".

محلياً، قالت صحيفة الرياضية إن مدرب فلامنغو الأسبق، "أنكر المفاوضات التي تربطه هو أو وكيله مع الاتحاد البرازيلي خلال اجتماع مع إدارة "الأزرق" التي استقرت على بقائه خلال دوري أبطال آسيا "لأن المسابقة القارية تعد أولوية، إضافة إلى أن خيارات المدربين المتاحين محدودة خلال المنعطف الأخير من الموسم".

لكن صحيفة "الجزيرة" السعودية كشفت أن إدارة الهلال بدأت التواصل مع الروماني رازفان لوتشيسكو والبرازيلي تيتي ليتولى أحدهما قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

القادسية خسر نقطتين

وفي الدمام، أخفق القادسية في المحافظة على تقدمه بهدف نظيف على الإتفاق في ديربي الشرقية مكتفياً بالتعادل (1 1).

ويجتهد القادسية الرابع لمزاحمة النصر على المركز الثالث، والهلال على الوصافة إذ يؤكد مدربه الإسباني ميتشل غونساليس أن خسارة نقطتين لن تثني الفريق عن هدف التواجد في المقدمة، "لذا سنعود أكثر قوة في بقية الجولات".