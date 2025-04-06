مدريد : قاد بابلو باريوش أتلتيكو مدريد لفوز قاتل على مضيفه اشبيلية 2 1 بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع الاحد ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم، محييا آمال فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بالمنافسة على اللقب.

وبعد تعادل برشلونة المتصدر وخسارة ريال مدريد على أرضه السبت، اغتنم "روخيبلانكوس" الفرصة السانحة امامه لتعزيز رصيده الى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث عن جاره ريال و7 عن النادي الكاتالوني. من جهته، تجمد رصيد اشبيلية عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

ومنح الفرنسي لوسيان أغوم التقدم لاشبيلية مبكرا بتسديدة بعيدة (7) قبل ان يعادل الارجنتيني خوليان ألفاريس النتيجة من ركلة جزاء (25)، لينتزع باريوش هدف الفوز القاتل (90+3).

وأنهت هذه المباراة سلسلة من ثلاث مباريات بلا فوز لاتلتيكو في مختلف المسابقات كان آخرها على يد برشلونة 0 1 في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا ليودع المسابقة، بعدما كان تعادل مع اسبانيول 1 1 الاسبوع الماضي، ما جعل من آماله في المنافسة على اللقب صعبة للغاية.

وقال لاعب وسط أتلتيكو كوكي لموفيستار "كنا بحاجة الى هذا الفوز، ان نأتي الى إشبيلية، إنه مكان صعب...الفريق، بعد ضربة تلقي الهدف الاول، اجتمع معا وحقق النتيجة المرجوة".

وأضاف "استحقينا الفوز وهذا هو الخط الذي يجب ان نتبعه...لنرى الى أين سنصل".

وانتزع إشبيلية التقدم مبكرا عندما شتت اتلتيكو كرة وصلت الى مشارف منطقته لينقض أغوم على الكرة ويطلق كرة صاروخية في المرمى (7).

وحصل اتلتيكو على فرصة إدراك التعادل عندما تعرض الانكليزي كونور غالاغر للعرقلة داخل المنطقة من الفرنسي لويك بالديه، فانبرى ألفاريس الى ركلة الجزاء بنجاح (25).

وفيما كانت المباراة متجهة نحو التعادل، نجح باريوش في اقتناص هدف الفوز بعد ان سدد ابن الـ 21 عاما كرة منخفضة من مشارف المنطقة مسجلا هدفه الاول هذا الموسم (90+3).

وواصل ريال سوسييداد صحوته بفوزه الثمين على مضيفه لاس بالماس 3 1..

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر قائده ميكل أويارسابال مستغلا كرة مرتدة من الحارس الكرواتي دينكو هوركاس اثر تسديدة قوية عكسية لأندر بارينيتشيا فتابعها داخل المرمى.

وعزز سيرجيو غوميس تقدم الفريق الباسكي اثر متابعته بيمناه من مسافة قريبة كرة من بارينيتشيا اثر هجمة مرتدة سريعة (56).

وقلص لاس بالماس الفارق اثر مجهود فردي رائع لجناحه البرتغالي فابيو سيلفا تلاعب من خلاله بأكثر من لاعب قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويمررها عرضية تابعها المهاجم الاسكتلندي أوليفر ماكبورني داخل المرمى الخالي (61).

وأعاد الفنزويلي جون أرامبورو الفارق الى سابق عهده بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة بعد تلقيه كرة من البديل الياباني تاكيفوسا كوبو (68).

وهو الفوز الثاني تواليا لريال سوسييداد بعد الاول ضيفه بلد الوليد 2 1، والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 41 نقطة وصعد الى المركز الثامن بفارق نقطة واحدة امام رايو فايكانو وريال مايوركا اللذين خسرا امام ضيفيهما إسبانيول 0 4 الجمعة في افتتاح المرحلة وسلتا فيغو 1 2 السبت تواليا.