لوس انجليس : حجز ميلووكي باكس البطاقة السادسة الأخيرة المؤهلة مباشرة الى الأدوار الإقصائية عن المنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه ميامي هيت 121 115 بعد التمديد (الوقت الأصلي 111 111) السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضمن فريق ميلووكي باكس مشاركته التاسعة على التوالي في البلاي أوف بعد خسارة أتلانتا هوكس أمام ضيفه نيويورك نيكس 105 121.

بخسارته فقد هوكس حسابيا فرصة التأهل المباشر وسيضطر الآن إلى خوض ملحق التأهل "بلاي إن" بمشاركة الفرق المحتلة للمراكز بين السابع والعشرة لحجز البطاقتين الاخيرتين عن المنطقة الشرقية.

وخففت خسارة أتلانتا الضغط عن باكس قبل مباراته أمام ميامي فقدم أداءً شجاعًا أمام مضيفه ميامي وخرج فائزا بعد التمديد.

وتبادل الفريقان الأفضلية على مجريات المباراة، فكسب ميامي الربعين الاول والثالث (30 22 و31 24)، ورد باكس في الثاني والرابع (35 27 و30 23)، قبل أن حيسم الوقت الاصفي في صالحه 10 4.

وفرض عملاق باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "تريبل دابل" مع 36 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف البديل كيفن بورتر جونيور 24 نقطة مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

ولحق باكس بكليفلاند كافالييرز المتصدر وبوسطن سلتيكس حامل اللقب ونيويورك نيكس وإنديانا بايسرز وديترويت بيستونز عن المنطقة الشرقية، إلى جانب ثنائي المنطقة الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس.

في المقابل، برز قاد بام أديبايو في صفوف ميامي هيت بـ"دابل دابل" مع 31 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف أليك براكس 24 نقطة دون تفادي الخسارة التي ستضطره الى خوض ملحق "بلاي إن" إلى جانب شيكاغو وأتلانتا وأورلاندو.

وفي الوقت الذي عرفت فيه الفرق المتأهلة مباشرة الى البلاي أوف عن المنطقة الشرقية، لا تزال المنافسة في المنطقة الغربية محتدمة جدا، حيث تتنافس ستة فرق بشراسة على المراكز الأربعة المتبقية خلف أوكلاهوما سيتي وهيوستن.

وازدادت المنافسة ضراوة بفوز ممفيس غريزليس السادس (46 فوزا و32 خسارة) على مضيفه ديترويت بيستونز 109 103، ومينيسوتا تمبروولفز السابع (46 32) على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114 109.

واحتاج غريزليس الى بذل جهد كبير للتغلب على مضيفه ديترويت بيستونز 109 103 بفضل 38 نقطة وسبع متابعات لديزموند باين، و27 نقطة لجارين جاكسون جونيور، فيما تألق لاعب الارتكاز زاك إيدي دفاعيا مع 21 متابعة.

وكان كايد كانينغهام أفضل مسجل في صفوف بيستونز برصيد 25 نقطة.

وفي فيلادلفيا، حافظ تمبروولفز على آماله في التأهل المباشر بفوزه على سفنتي سيكسرز 114 109.