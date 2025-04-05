لندن : بعد أربعة أيام على خسارته أمامه في ديربي ميرسيسايد 0 1، أسدى إيفرتون خدمة لجاره اللدود ليفربول المتصدر بإجباره ضيفه أرسنال الثاني على الاكتفاء بالتعادل معه 1 1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويشكل هذا التعادل الذي يأتي قبل الاختبار الشاق الثلاثاء على أرضه ضد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضربة شبه قاضية لآمال أرسنال الضعيفة بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، لاسيما في حال فوز ليفربول على مضيفه فولهام الأحد.

وسيتمكن فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في حال فوزه من توسيع الفارق الذي يفصله عن "المدفعجية" إلى 14 نقطة قبل سبع مراحل على ختام الموسم، ما يعزز حظوظه كثيرا بلقب ثان فقط منذ 1990.

وبعدما سجل في المرحلة الماضية ضد فولهام (2 1) عودته للملاعب التي غاب عنها لأكثر من ثلاثة اشهر بسبب تمزق عضلي حاد في فخذه استدعى خضوعه لعملية جراحية، بأفضل طريقة من خلال تسجيله هدف التقدم 2 0 بعد دخوله من مقاعد البدلاء، بدأ بوكايو ساكا لقاء السبت على الدكة أيضا، على غرار النجم الآخر النروجي مارتن أوديغارد قبل دخولهما في الشوط الثاني.

وكانت مباراة فولهام مكلفة لأرسنال، إذ خسر جهود مدافعه البرازيلي غابريال حتى نهاية الموسم بسبب إصابة تعرض لها في أوتار الركبة بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها.

وفي مواجهة الفريق الذي دافع عن ألوانه بين 2004 و2012 ولعب تحت اشراف مدربه الحالي الاسكتلندي ديفيد مويس، العائد إلى الـ"توفيز" في كانون الثاني/يناير بدلا من شون دايش، 209 مباريات في كافة المسابقة، أجرى المدرب الإسباني ميكل أرتيتا خمسة تغييرات على تشكيلة أرسنال التي فازت على فولهام، آخذا في الاعتبار ما ينتظره الأسبوع المقبل ضد ريال مدريد.

ورغم تحقيقه انتصارا وحيدا في آخر ثماني مباريات ضمن سلسلة تعادل خلالها أربع مرات تواليا وست بالمجمل، ضمن إيفرتون إلى حد كبير بقاءه في الدوري الممتاز كونه يتقدم بفارق 15 نقطة على صاحب المركز الثامن عشر.

لكن على فريق مويس الحذر في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ أنه مدعو لمواجهة نوتنغهام فوريست الثالث ومانشستر سيتي حامل اللقب وتشلسي في المراحل الثلاث المقبلة، ومن بعدها إيبسويتش تاون الذي يحتل حاليا المركز الثامن عشر.

وكان أرسنال الطرف الأفضل في بداية اللقاء من ناحية الاستحواذ لكن من دون تهديد فعلي لمرمى الحارس جوردان بيكفورد، قبل أن ينجح ومن محاولته الأولى بين الخشبات الثلاث في افتتاح التسجيل عبر البلجيكي لينادرو تروسار بعد هجمة مرتدة وتمريرة من رحيم ستيرلينغ (34).

ورغم تسديدتين أخريين بين الخشبات الثلاث من أصل ست بالمجمل واستحواذ بلغ قرابة 65 بالمئة، كان هدف تروسار الفاصل بين الفريقين مع الوصول إلى نهاية الشوط الأول.

لكن إيفرتون بدأ الشوط الثاني الذي شهد مشاركة ساكا والبرازيلي غابريال مارتينيلي في صفوف الضيوف ومن بعدهما أوديغارد، بأفضل طريقة وأدرك التعادل من ركلة جزاء انتزعها جاك هاريسون من مايلز لويس سكيلي ونفذها بنجاح إليمان نداي (49).