ميونيخ (ألمانيا) : تعرض بايرن ميونيخ لضربة قاسية إذ يواجه احتمال خسارة لاعب وسطه جمال موسيالا لما تبقى من الموسم، وذلك نتيجة تعرضه لتمزق عضلي في الجهة الخلفية لفخذه الأيسر خلال الفوز على أوغسبورغ 3 1 الجمعة في الدوري الألماني لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي البافاري.

وأصيب موسيالا خلال محاولة اعتراضه تشتيت الكرة من الحارس فين داهمين في بداية الشوط الثاني واضطر إلى ترك مكانه لتوماس مولر الذي أعلن السبت أنه سيغادر بايرن نهاية الموسم بعدما دافع عن ألوانه طيلة 25 عاما في مختلف الفئات.

ولم يحدد بايرن مدة غياب ابن الـ22 عاما، لكن إصابة من هذا النوع تحتاج عادة بين ستة وسبعة أسابيع، ما يعني إلى حد كبير نهاية موسمه وبالتالي غيابه عن المباريات الست الأخيرة لفريقه في الدوري الذي يتصدره رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني بفارق 9 نقاط موقتا عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

والأهم أن بايرن لن يتمكن من الاعتماد على موسيالا لما تبقى من مشواره القاري الذي يستأنفه الثلاثاء بمواجهة إنتر بطل إيطاليا على أرضه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مع احتمال لقاء برشلونة الإسباني أو غريمه المحلي بوروسيا دورتموند في نصف النهائي.

كما يحوم الشك حول مشاركته مع بلاده في المربع الأخير لدوري الأمم الأوروبية حين تلتقي البرتغال في الرابع من حزيران/يونيو في نصف النهائي، على أن تلعب النهائي بعدها بأربعة أيام في حال فوزها على كريستيانو رونالدو ورفاقه.

ويخوض بايرن أيضا كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة المقررة في الولايات المتحدة بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.