سوزوكا : يواجه السائقون تحديا جديدا الأحد على حلبة سوزوكا التي تستضيف جائزة اليابان الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، مع توقع هطول الأمطار بغزارة في الفترة الصباحية امتدادا حتى موعد السباق، في أجواء مخالفة للتجارب التي توقفت مرات عدة بسبب اشتعال العشب بجانب المسار.

وتشير توقعات الطقس إلى هطول أمطار غزيرة وطويلة في سوزوكا خلال ليل السبت وحتى صباح الأحد وربما فترة بعد الظهر، أي موعد السباق الذي تصدر تجاربه التأهيلية السبت وفي الرمق الأخير بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أمام المتصدر الحالي للترتيب وصيفه سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس وزميل الأخير الأسترالي أوسكار بياستري تواليا.

وتسببت حرائق العشب في تعطيل التجارب الحرة حيث رفع العلم الأحمر مرتين في الحصة الثانية ليوم الجمعة، ثم مرتين أيضا في الحصة الثالثة صباح السبت ومرة في القسم الثاني من التجارب التأهيلية.

وتبين من التحقيقات التي أجراها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، أن السبب الأكثر ترجيحا لحدوث الحرائق في العشب اليابس وبمساعدة الرياح هو الشرارات المتطايرة من قطع التيتانيوم الموجودة أسفل السيارات.

وقام "فيا" الجمعة بجزّ العشب في بعض المناطق لأقصر درجة ممكنة، وترطيب بعض المناطق الأخرى بالماء في محاولة لمنع تكرار الحوادث.

وقال الجمعة في بيان "بينما نواصل التحقيق في الحرائق... سيكون تركيزنا قبل يوم غد (التجارب التأهيلية السبت) على اتخاذ تدابير وقائية. تم قصّ العشب لأدنى حد، وإزالة العشب الجاف من المناطق المتضررة. وقبل حصص الغد، سيتم ترطيب العشب وستتواجد فرق استجابة خاصة حول الحلبة".

لكن هذه الإجراءات لم تحل دون تجدد الحرائق السبت بسبب بقاء الظروف الجوية على حالها، ما تسبب في تأخيرات إضافية.

وعلق فيرستابن على هذه المسألة بالقول "ستمطر الليلة، وهذا سيساعد في ترطيب الأرض قليلا. أعتقد أن العشب كان جافا جدا، ومع الشرارات المتطايرة من السيارات والرياح، من الطبيعي أن يشتعل العشب".

من جهته، تطرق نوريس إلى احتمال هطول الأمطار في سباق الأحد، قائلا إن تقلبات الطقس تعني أنه "لا جدوى من التفكير في أمور كثيرة" قبل السباق. أعتقد أن غموض الطقس سيجعل السباق مثيرا ومرهقا للأعصاب على الجميع".

وبعدما اكتفى بالحلول ثامنا في التجارب التأهيلية، أمل سائق فيراري الجديد بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون أن يكون سباق الأحد تحت المطر، قائلا "أحب القيادة تحت المطر. بعد تجارب تأهيلية من هذا النوع، آمل حقا أن تمطر في السباق".

وأقر سائق مرسيدس السابق أن نتيجة السبت لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، قائلا "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، المركز الثامن ليس نتيجة جيدة. عانيت كثيرا من سوء الانعطاف (+أندرستير+) ولم أتمكن من ضبط السيارة كما يجب".