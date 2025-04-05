سوزوكا : حقق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) لفة أخيرة رائعة وانتزع صدارة التجارب الرسمية بشكل مفاجئ من البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) في جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، السبت على حلبة سوزوكا.

وسجل فيرستابن، بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، 1:26.983 دقيقة، بفارق 12 بالألف من الثانية فقط عن نوريس متصدر الترتيب العام راهنا و44 بالألف من الثانية عن سائق ماكلارين الثاني الأسترالي أوسكار بياستري.

وهذه السنة الرابعة تواليا التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في اليابان، علما انه حطم الرقم القياسي لأسرع لفة في سوزوكا.

قال بعد تحقيقه أسرع لفة للمرة الأولى هذا الموسم "هذا مذهل، المركز الأول على خط الانطلاق".

ولم يتوقع كثيرون أن يحقق الهولندي أسرع لفة، خصوصا بعد أن اشتكى من تماسك الإطارات الأمامية لسيارته ريد بول خلال الفترة الأولى من التجارب.

ويتصدر نوريس الترتيب العام للسائقين مع 44 نقطة، بعد إحرازه سباق أستراليا الافتتاحي وحلوله ثانيا في الصين وراء زميله بياستري، مقابل 36 لفيرستابن الثاني الذي حل وصيفا في أستراليا ورابعا في شنغهاي.

شرح الهولندي المبتهج بعد نتيجته المفاجئة "نعم (لقد فوجئت). كنا نتطور في كل حصة. ثم اللفة الأخيرة كانت سرعتها قصوى. هذا مذهل هنا في سيارة للفورمولا واحد. أن نعود إلى الصدارة هنا هو أمر جيد لنا".

أما نوريس، أحد أبرز المرشحين لانزال فيرستابن عن عرشه هذا الموسم، فقال "أنا سعيد، تهانينا لماكس، لقد قام بعمل جيد. يجب أن تمنحه التقدير عندما يقدم لفة مماثلة. حاولت استخراج كل طاقة السيارة اليوم، الفوارق ضئيلة. جيد، لكنه ليس كافيا".

أما ثالث المنطلقين بياستري، فشرح "شعرت بالارتياح طوال التجارب تقريبا، خصوصا في بداية الفترة الثالثة. اللفة الأخيرة لم تنته كما تمنيت، بسبب فوارق ضئيلة. سنحاول مجددا غدا".

تابع "أعتقد أن سرعتنا جيدة، لكن الآخرين ليسوا بعيدين كما يعتقد البعض. لا أزال أعتقد أننا نملك سيارة جيدة وسنكون منافسين على الفوز غدا".

وحل ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو وبطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون في المركزين الرابع والثامن تواليا، فيما ينطلق ثنائي مرسيدس البريطاني جورج راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي من الخط الثالث.

وسينطلق الفرنسي الجزائري إسجاق حجار (آر بي) من المركز السابع.

وعن النتيجة المفاجئة لفيرستابن، قال مدير فريقه كريستيان هورنر "لم نتوقع ذلك. لفة خارقة، لقد استخرج كل نقطة من أدائه. هذا الانطلاق من المركز الأول أتى خلافا للفورمة الحالية. نتيجة رائعة له ودعم كبير للفريق".