مانشستر (المملكة المتحدة) : أعلن الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الذي سيبلغ 34 عاما في حزيران/يونيو المقبل، الجمعة انه سيغادر مانشستر سيتي الانكليزي في نهاية الموسم الماضي بعدما أمضى في صفوفه 10 أعوام.

وكتب لاعب خط الوسط الذي فاز بستة ألقاب في الدوري الممتاز وبدوري أبطال أوروبا مع سيتي، في حسابه على موقع "أكس" أنه "سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان الوقت لنقول وداعا".

وفي رسالة عاطفية لجماهير النادي، لم يشر إلى وجهته المستقبلية.

وأضاف "قادتني كرة القدم إليكم جميعا، وإلى هذه المدينة. سعيا وراء حلمي، من دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغيّر حياتي. هذه المدينة، هذا النادي، هؤلاء الناس... منحوني كل شيء. لم يكن لدي خيار سوى رد الجميل! وتخيلوا، لقد فزنا بكل شيء".

فاز دي بروين بـ 14 لقبا مع "سيتيزنس" منذ انتقاله إلى إنكلترا قادما من فولفسبورغ الالماني في عام 2015، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2023.

لعب الدولي البلجيكي دورا حاسما في هيمنة سيتي، بطل الدوري في المواسم الأربعة الماضية، على الكرة الإنكليزية، وهو توّج شخصيا بجائزة أفضل لاعب للموسم في مناستين (2019 2020 و2020 2021)، كما يحتل المركز الثاني في قائمة افضل الممرين في الدوري برصيد 118 كرة حاسمة.

ويصل عقد دي بروين مع سيتي في نهاية حزيران/يونيو، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيرتدي قميص النادي في كأس العالم للأندية في حلتها الجديدة التي تُقام بمشاركة 32 ناديا من 14 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو.