لندن : يدنو ليفربول المتصدر من إحراز لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2020 والعشرين في تاريخه حين يحلّ ضيفا على فولهام الأحد، على وقع قمة الجارين سيتي ويونايتد في دربي مانشستر على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.

وفي وقت يسعى سيتي، حامل اللقب في الأعوام الاربعة الماضية، لتعزيز حظوظه بمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سيحاول ساوثمبتون صاحب القاع تفادي الهبوط رغم صعوبة مهمته أمام مضيفه توتنهام الأحد ايضا.

تحدى المدافع القائد الهولندي فيرجيل فان دايك فريقه ليفربول للتفوق على الفرق التي تقف بين الـ "ريدز" ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة العشرين.

جاءت كلمات فان دايك بعدما عانى رجال المدرب الهولندي أرنه سلوت كثيرا للفوز في دربي ميرسيسايد على إيفرتون 1 0 على ملعب "أنفيلد" الأربعاء، وقد سمح الفوز لليفربول بالاحتفاظ بفارق الـ 12 نقطة عن مطارده المباشر أرسنال وذلك قبل 8 مراحل من النهاية.

وبفضل هدف البرتغالي ديوغو جوتا في مرمى إيفرتون، اقترب ليفربول خطوة إضافية نحو حسم اللقب بعدما كان أقصي من المسابقة القارية الأم في الدور ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي وخسر محليا في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل (0 2).

ويسافر ليفربول إلى فولهام سعيا لاجتياز خطوة أخرى نحو لقبه الأول منذ 2020.

قال فان دايك "إنه عالم غريب. خيمت الشكوك فجأة، لكن الحقيقة هي أن هناك ثماني مباريات متبقية، والفارق هو 12 نقطة".

وأضاف "إذا كان علينا القتال، فعلينا القتال. لقد ذكر المدرب ذلك في مؤتمره الصحافي. علينا أن نتفوق على منافسينا، وإلا فلن نحقق نتائج جيدة".

غريليش ورهان التألق

وعد جاك غريليش مدربه الإسباني بيب غوارديولا أنه سيكون جاهزا للتألق في حال حصل على مركز أساسي في تشكيلة سيتي خلال المواجهة المنتظرة أمام الجار اللدود يونايتد الأحد.

دفع مدرب برشلونة السابق بالنجم الانكليزي الدولي البالغ 29 عاما اساسيا للمرة الاولى منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي، فكان غريليش عند حسن ظن غوارديولا بتسجيله هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 2023، بعدما افتتح التسجيل في الفوز على ليستر سيتي 2 0.

ويعاني غريليش هذا الموسم بسبب تدني لياقته البدنية وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب، ما كلفه خسارة مركزه في التشكيلة الاساسية لأبطال انكلترا في المواسم الأربعة الماضية.

قال غريليش "أعتقد أن الوضع مشابه لما حصل في العام الماضي. لم ألعب مع المنتخب الوطني في آذار/مارس، ثم شاركت في مباريات كثيرة في نيسان/أبريل. أنا جاهز عند الحاجة".

وفي خضم معركة التأهل لدوري أبطال أوروبا، يحتاج سيتي إلى غريليش في أفضل حالاته، إذ يفتقد الفريق لمهاجمه النروجي إيرلينغ هالاند لعدة أسابيع بسبب إصابة في كاحله.

أكد غريليش انه يسعى للثأر من خسارة سيتي على أرضه أمام يونايتد 1 2 بعدما استقبلت شباك فريقه هدفين في الدقائق الأخيرة في المرحلة السادسة عشرة هذا الموسم "لقد تغلبوا علينا هنا في بداية الموسم، وكانت تلك هزيمة صعبة للغاية".

وأضاف وهو يأمل في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب "أولد ترافورد": "لكننا سنذهب إلى هناك بعد فوزين وثقة كبيرة. نأمل في أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا".

ساوثمبتون على حافة السقوط

أصرّ المدافع تايلور هاروود بيليس أن ساوثمبتون سيظل يحارب من أجل تفادي الهبوط، لكن يبدو أن صاحب القاع في الترتيب مقدر له مغادرة دوري النخبة في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

حرم هدف التعادل الذي سجله ماتيوس فرانكا في الوقت بدل الضائع لصالح كريستال بالاس، في مباراة الأربعاء التي انتهت بالتعادل 1 1 على ملعب سانت ماري، ساوثمبتون من تحقيق فوزه الثالث فقط في الدوري هذا الموسم.

ويجد ساوثمبتون الذي يحتل المركز العشرين الاخير برصيد 10 نقاط متأخرا بفارق 19 نقطة عن منطقة الأمان، نفسه أمام خيار واحد لا بديل له، وهو عدم الخسارة أمام توتنهام المأزوم بدوره الأحد للاحتفاظ بخيط رفيع للبقاء.

وفي حال خسر ساوثمبتون في ملعب مضيفه وفاز ولفرهامبتون على إيبسويتش اللذين يتواجهان السبت، فإنه سيكون أول فريق يهبط قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.

كما بات ساوثمبتون على بُعد نقطة واحدة من معادلة الرقم السلبي لأقل عدد من النقاط الذي حققه ديربي كاونتي في الدوري الممتاز خلال موسم 2007 2008، حين اكتفى بـ 11 نقطة فقط.

قال هاروود بيليس "أردنا فقط تقديم أداء على أرضنا تفخر به الجماهير. كانت هناك أوقات هذا الموسم ننظر فيها إلى أنفسنا ونقول إن جودة اللعب لم تكن كافية".

ويدرك ساوثمبتون أن الفوز على توتنهام ليس بالأمر المستحيل كون الاخير يمرّ بدوره بفترة صعبة بعدما تلقى أمام تشلسي خسارته الثانية تواليا والـ 16 هذ الموسم، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف فقط عن وست هام السادس عشر.