لندن : تعرض أرسنال لنكسة كبيرة قبيل مواجهته المنتظرة امام ريال مدريد الاسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأكيد غياب مدافعه البرازيلي غابريال عن الفترة المتبقية من الموسم.

وقال "غانرز" الخميس بأن المدافع البالغ 27 عاما سيحتاج الى جراحة في أوتار الركبة، على خلفية إصابة تعرض لها خلال فوز فريقه على فولهام 2 1 في الدوري الثلاثاء.

وأصيب غابريال الذي يعد من ركائز الفريق الدفاعية في المواسم الأخيرة، في الدقيقة السادسة عشرة على ملعب الإمارات، ولم يتمكن من إكمال اللقاء.

ويستضيف أرسنال نظيره ريال مدريد في لقاء الذهاب من دور الثمانية الثلاثاء قبل ان تقام مباراة الاياب الاسبوع الذي يليه.

وأوضح أرسنال في بيان له "بعد استبداله خلال مباراتنا ضد فولهام يوم الثلاثاء، يمكننا أن نؤكد أن غابريال ماغالهايس تعرض لإصابة في أوتار الركبة تتطلب إجراء عملية جراحية".

وتابع "سيخضع غابي لعملية جراحية في أوتار الركبة في الأيام المقبلة، وسيبدأ على الفور برنامج التعافي وإعادة التأهيل، بهدف أن يكون جاهزا لبداية الموسم المقبل".

ويملك الفريق اللندني الدفاع الإفضل في الدوري هذا الموسم، بعد أن تلقى 25 هدفا في 30 مباراة.