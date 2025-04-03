بلغراد : باتت الولايات المتحدة المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031، فيما ستستضيف بريطانيا نسخة 2035، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الخميس.

وخلال حديثه في الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في بلغراد، قال إنفانتينو إن الملف الوحيد المقدم لنسخة 2031 هو "من الولايات المتحدة ومن المحتمل ان تنضم اليها عدد من أعضاء كونكاكاف معا، و2035 ستكون في أوروبا، من المملكة المتحدة".

وأضاف "الطريق مفتوحة أمام إقامة كأس العالم للسيدات في عامي 2031 و2035 في دول كبرى وأمم كبرى، لتعزيز حركة كرة القدم النسائية بشكل أكبر".

وكشف إنفانتينو أن الاتحاد الدولي يخطط لرفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 32 الى 48 بحلول موعد نسخة 2031.

ويأتي الاعلان بعدما كانت الاتحادات الوطنية في انكلترا، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية قد كشفت الشهر الماضي عن اهتمامها باستضافة الحدث.

وقالت الهيئة الكروية الاعلى في العالم الشهر الماضي إنها ستقبل طلبات الترشيح لنسخة 2035 من أوروبا أو إفريقيا، موضحة بأن الاعلان عن هوية المضيف سيكون خلال الجمعية العمومية لفيفا في الربع الثاني من عام 2026.

كما أكدت الولايات المتحدة، التي تستضيف مشاركة مع المكسيك وكندا مونديال 2026 للرجال، مطلع شهر آذار/مارس عن نيتها المضي قدما بطلبها استضافة مونديال 2031 للسيدات.

وسبق أن أبدت جنوب إفريقيا والمغرب رغبتهما بالاستضافة في ظل دعوة الدول الافريقية للتقدم بملفاتها، لكن تصريح إنفانتينو يشير الى خروجها من السباق.