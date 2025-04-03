لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أنهى ميامي هيت سلسلة من 9 انتصارات تواليا لبوسطن سلتيكس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بالفوز عليه 124 103، في حين حجز هيوستن روكتس بطاقته الى "البلاي اوف" بفوزه على يوتا جاز 124 105.

في المباراة الأولى، كان تايلر هيرو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت برصيد 25 نقطة في حين تخطى ستة لاعبين آخرين حاجز العشر نقاط ليحقق ميامي هيت بدوره فوزه السادس تواليا. في المقابل، كان جايلين براون افضل مسجل في صفوف بوسطن مع 24 نقطة.

تقدم ميامي بفارق 22 نقطة مطلع الربع الثالث الربع لكن بوسطن قلص الفارق الى 10 نقاط في مطلع الربع الأخير.

وبلغ هيوستن روكتس الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بفوزه اللافت على يوتا جاز أسوأ فريق في الدوري 143 105.

في المقابل، قلب كليفلاند كافالييرز تخلفه أمام نيويورك نيكس بفارق 15 نقطة في مطلع المباراة ليخرج فائزا 124 105.

وتألق الثنائي دونوفان ميتشل وجاريت ألن فسجل الأول 27 نقطة وأضاف الثاني 21. في المقابل، كان كارل أنتوني تاونز الافضل في صفوف نيكس مع 25 نقطة و13 متابعة.

تقدم نيويورك نيكس بفارق 15 نقطة في مطلع المباراة قبل ان ينهي الشوط الأول متقدما بفارق 7 نقاط (60 53).

رد كليفلاند التحية في الربع الثالث وانهاه في صالحه 38 25 ليتسلم زمام الامور قبل ان ينهي المباراة بفارق مريح بلغ 19 نقطة.

وسقط دنفر ناغتس امام سان انتونيو سبيرز 106 113 في مباراة أراح فيها مدرب الأول مايك مالوني لاعبيه الأساسيين الخمسة بعد 24 ساعة من خوضهم وقتين إضافيين في مباراة خسرها الفريق امام مينيسوتا تمبروولفز أبرزهم نجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 61 نقطة في تلك المباراة لكنه يعاني من إصابة في الكتف والكاحل.

وسجل أنتوني ديفيس سلة الحسم لفريقه دالاس مافريكس ضد أتلانتا هوكس 120 118 قبل نهاية المباراة بثلاث ثوان في طريقه لتسجيل 34 نقطة.