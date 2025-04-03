لوس انجليس : ألحق لوس أنجليس أف سي الخسارة الأولى بإنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الموسم بفوزه عليه 1 0، الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم.

تابع المباراة على ملعب "بي أم أو" 22207 متفرجين، تقدمهم نجم كرة السلة الأميركي ونادي غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وأحد مالكي إنتر النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام.

وسجل السلفادوري الدولي ناثان أورداس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، ليمنح فريقه الفوز قبل لقاء الإياب المقرر في ميامي الاسبوع المقبل.

ودخل ميامي المباراة وهو لم يخسر في تسع مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي، لكن لوس أنجليس كان الفريق الأفضل، لا سيما في الشوط الثاني عندما افتتح له أورداس التسجيل، إذ تخلص من لاعب وسط إسبانيا الدولي السابق سيرجيو بوسكيتس وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك.

وخاض ميسي المباراة بعد أن شارك احتياطيا في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الأميركي إثر غياب عن الملاعب دام أسبوعين بداعي الاصابة ولم يقدم الكثير وأضاع ركلة حرة مباشرة من وضعية جيدة أواخر المباراة سددها عاليا.

وأعرب مدرب لوس أنجليس ستيف شيروندولو عن رضاه عن نتيجة المباراة بقوله "خضنا مباراة متكاملة. كان بالإمكان ان نكون أكثر فعالية أمام المرمى، واذا سنحت لنا هذه الكمية من الفرص إيابا يتعين علينا ان نستغلها".

في المقابل، اعترف مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو بأفضلية الفريق المنافس بقوله "بطبيعة الحال، لم نكن في افضل حال لنا الليلة لكنها مجرد المباراة الأولى".