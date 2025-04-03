طوكيو : أكد الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية أنه غير سعيد بتبديل السائقين الذي أجراه فريقه ريد بول عشية سباق جائزة اليابان الكبرى، مشيرا الى أن "الإعجاب" بتغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الخطوة "يتحدث عن نفسه".

وبات لفيرستابن زميل جديد بعدما حل الياباني يوكي تسونودا بديلا عن النيوزيلندي ليام لاوسون غير المقنع بعد جولتين من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتعرض الفريق النمسوي للانتقادات لعدم منحه لاوسون الوقت الكافي، حيث وصف السائق الهولندي السابق خيدو فان در خارده الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"التنمر أو التحرك المذعور".

ووضع فيرستابن نقرة الاعجاب على هذه التغريدة موضحا للمراسلين أن خطوته "لم تكن عن طريق الخطأ".

وأضاف "أحببت التعليق، النص، لذا أعتقد أن الأمر يتحدث عن نفسه، أليس ذلك صحيحا؟".

وتابع "لقد شاركنا كل شيء مع الفريق، وما هو رأيي بكل شيء.

"أحيانا ليس من الضروري أن تشارك دائما وأن تقول كل شيء أمام الرأي العام. اعتقد أنه لأمر أفضل".

ورُفّع لاوسون من الفريق الرديف لريد بول "آر بي"، في نهاية الموسم الماضي قبل أن يعود الى فريقه السابق مقابل قدوم تسونودا في الاتجاه المعاكس.

وخاض لاوسون أول سباقين له مع ريد بول في ملبورن وشنغهاي على حلبتين لم يسبق له ان اختبرهما سابقا.

وقال فيرستابن "اعتقد أنه للمبتدئين، دائما في بداية الموسم، لديك الروزنامة في الوقت الحالي، والفورمولا واحد صعبة للغاية".

"لأن معظم الحلبات، لم يقودوا عليها قط، أو ربما اختبروها فقط من خلال سباقات السرعة".

وأردف "لذا فإن جميع هذه السيناريوهات لا تساعد".

ويحتل فيرستابن المركز الثاني في ترتيب السائقين بفارق ثماني نقاط عن البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين، بعد أن حل ثانيا في أستراليا ورابعا في الصين.

وفاز فريق ماكلارين بالسباقين الافتتاحيين مظهرا تفوقه على سيارة ريد بول التي تعتبر صعبة للقيادة، لكن فيرستابن يتسلح بفوزه في جائزة اليابان بالمواسم الثلاثة الماضية.

من جهته، أكد لاوسون (23 عاما) تصميمه على اثبات انتمائه القوي للفورمولا واحد بُعيد ما سماه بالانتقال "المفاجئ".

وأوضح "لم أتكن أتوقع حصول ذلك في وقت مبكر للغاية".

وتابع "كنت أتمنى أن أذهب الى مسار سبق ان اختبرته وأن اخوض نهاية أسبوع فعلية".

وتابع "لقد اتُخذ القرار وأُخبرت به، وعلى الرغم أنه كان أمرا صعبا لسماعه، وبالفعل فكرت به ليوم أو يومين لكنني عاودت تحضيراتي للتركيز على مهامي".