سوزوكا : اعتبر السائق البريطاني لويس هاميلتون الخميس أن المزاعم حول فقدانه ثقته بفيراري هي "بحت هراء"، في وقت يتطلع فيه لتخطي خيبة استبعاده من سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد قبل 10 أيام، وذلك خلال مشاركته في سباق جائزة اليابان الكبرى المقرر الأحد على حلبة سوزوكا.

وعاش بطل العالم سبع مرات صعودا وهبوطا في السباقين الأولين حيث أنهى سباق جائزة أستراليا في المركز العاشر ثم حسم سباق السبرينت في الصين قبل ان يتم استبعاده وزميله في فيراري شارل لوكلير من موناكو من السباق الرئيس في الصين على حلبة شنغهاي بسبب مخالفات فنية منفصلة.

وقال هاميلتون للصحافيين قبل سباق جائزة اليابان الكبرى بأنه لم يشعر" بأي إحباط" من النتيجة في شنغهاي.

وأضاف "رأيت أحدهم يقول إنني أفقد ثقتي بالفريق، وهذا بحت هراء، لدي ثقة مطلقة في هذا الفريق".

وتابع أن التوقعات قد تبددت بسبب "الضجة الإعلامية الهائلة" التي أحاطت بانتقاله من مرسيدس إلى فيراري مشيرا "لا أعلم إن كان الجميع يتوقع فوزنا منذ السباق الأول والفوز بالبطولة في عامنا الأول. لم تكن هذه توقعاتي. أعلم أنني قادم إلى ثقافة جديدة وفريق جديد، وسيستغرق الأمر بعض الوقت".

وأكمل أنه لم يتفاجأ من استبدال ريد بول السائق النيوزيلندي لليام لاوسون، الذي كان أداؤه ضعيفا، بالياباني يوكي تسونودا بعد سباقين فقط من انطلاق الموسم الجديد، لكنه وصف القرار بأنه "قاسٍ للغاية".

ويُعتبر هاميلتون (40 عاما)، أحد أبرز رواد فورمولا واحد، وقد أعرب عن تعاطفه مع لاوسون (23 عاما) بقوله "أعتقد أن ثمة ضغطا كبيرا بطبيعة الحال على السائقين الشباب القادمين".