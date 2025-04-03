ميلانو : يخوض يوفنتوس الساعي إلى إنقاذ موسمه بحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، اختبارا صعبا الأحد على أرض مضيفه روما المتألق، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي حيث تحتدم المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

يحتل فريق "السيدة العجوز" بقيادة مدربه الجديد قطب دفاعه الدولي الكرواتي السابق إيغور تودور، المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة، قبل رحلته إلى الملعب الأولمبي حيث يتقدم بفارق ثلاث نقاط عن قطبي العاصمة: روما ولاتسيو.

وكانت بداية تودور مع يوفنتوس متعثرة، وإن كانت موفقة بالفوز الصعب على جنوى 1 0 نهاية الأسبوع الماضي. ومع بقاء ستة فرق في المنافسة على مقعدين مع تبقي ثماني مباريات، يتوجه يوفنتوس إلى روما وهو يواجه خطرًا حقيقيًا بعدم التأهل إلى البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

ولا يستطيع يوفنتوس تفويت فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، نظرا للسجل المالي السلبي للنادي أخيرا، واستثمار أكثر من 200 مليون يورو (217 مليون دولار) في تجديد تشكيلة مدربه المقال من منصبه تياغو موتا.

وسيصطدم يوفنتوس بروما الساعي إلى ما يمكن اعتباره مفاجأة بالتأهل الى دوري الأبطال، بعد نهضة ملحوظة تحت قيادة مدربه كلاوديو رانييري.

وحقق روما سلسلة انتصارات من سبع مباريات متتالية في الدوري، علما أنه لم ينهزم منذ ما قبل عيد الميلاد وتحديدا منذ سقوطه أمام مضيفه كومو 0 2 في المرحلة السادسة عشرة في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث خسر ست نقاط فقط في آخر 14 مباراة (11 فوزا وثلاثة تعادلات).

ومع ذلك، تُعدُّ مواجهة يوفنتوس أولى المباريات الصعبة لروما الذي استغل مبارياته الأخيرة ضدّ فرقٍ أقل شأنا، وخسر نجمه الارجنتيني باولو ديبالا للإصابة حتى نهاية الموسم.

بعد مواجهة يوفنتوس، يواجه روما غريمه المحلي لاتسيو، ويخوض رحلات صعبة إلى إنتر وأتالانتا وفيورنتينا، في ختام حاسم للموسم.

وتفصل سبع نقاط بين أتالانتا، صاحب المركز الثالث، وفيورنتينا الثامن، في نهاية أسبوع يواجه فيه المتنافسون الستة إما منافسًا مباشرًا أو مباراة صعبة أخرى.

ويخوض بولونيا المتألق اختبارا صعبا على أرضه الإثنين في ختام المرحلة أمام نابولي الوصيف والمنافس الوحيد لإنتر ميلان المتصدر وحامل اللقب على بطولة هذا الموسم.

ويبلي بولونيا البلاء الحسن في الآونة الأخيرة مع ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، آخرها فوزه الكبير على مضيفه إمبولي 3 0 الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

ولا تخلو مهمة لاتسيو من صعوبة عندما يحل ضيفا على أتالانتا الأحد، والأمر ذاته بالنسبة لفيورنتينا عندما يسافر الى ملعب سان سيرو لمواجهة ميلان المتعثر والذي يحتل المركز التاسع بفارق تسع نقاط عن بولونيا.

ويبدو إنتر ميلان مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث في مباراته ضد مضيفه بارما السادس عشر السبت، في بروفة لرحلته الثلاثاء المقبل لمواجهة مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لاعب يستحق المتابعة

يتألق الجناح ريكاردو أورسوليني في الفترة الاخيرة مع بولونيا حيث سجل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات له مع الفريق الذي يسعى الى التأهل الى دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعدما فعلها العام الماضي بحلوله خامسا وعاد الى المشاركة في المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 60 عاما.

يقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا رائعًا تحت قيادة فينتشنتسو إيتاليانو، مسجلاً 13 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة، ويسعى جاهدًا للعودة إلى تشكيلة منتخب إيطاليا بعد تجاهل لوتشانو سباليتي له.