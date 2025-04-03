إيلاف من الرباط: ارتقى المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الرتبة 12 في التصنيف العالمي للمنتخبات، متوجا بذلك مرحلة التألق التي يعيش على إيقاعها منذ إنجازه الكبير في مونديال قطر 2022.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بشهر أبريل الجاري، حيث صعد المنتخب الوطني إلى الرتبة 12 عالميا برصيد 1694.24 نقطة، بعدما احتل في آخر تصنيف، الرتبة 14 برصيد 1688.18 نقطة.

وعلى المستوى القاري، واصل المنتخب المغربي تصدره يليه السنغال (19)، مصر (32)، الجزائر (36)، كوت ديفوار (41)، نيجيريا (43) وتونس (49).

وكان المنتخب المغربي قد حقق نتيجة الفوز في آخر مباراتين خاضهما، أمام كل من النيجر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وتنزانيا بنتيجة هدفين لصفر، وذلك لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي، مقابل صعود إسبانيا للمركز الثاني، وتراجع فرنسا للمركز الثالث، فيما يحتفل المنتخب الإنجليزي الرتبة الرابعة، والبرازيلي الخامسة، والهولندي السادسة، والبرتغالي السابعة، والبلجيكي الثامنة، والإيطالي التاسعة، والألماني العاشرة، والكراوتي الحادية عشر.