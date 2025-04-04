لوس انجليس : قاد ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز فريقه إلى فوز مهم على مضيفه لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 123 116 الخميس، في مواجهة نارية ضمن المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

كوري الذي كان سجل 52 نقطة في فوز ووريرز على ممفيس غريزليز الثلاثاء، تابع تألقه بعدما غادر ملعب "كريبتو.كوم أرينا" في لوس أنجليس وفي رصيده 37 نقطة، منها 4 ثلاثيات، وأضاف إليها 6 تمريرات حاسمة.

قدّم أداء خارقا خاصة في الربع الثالث حيث أطلق العنان لسلسلة من النقاط التي وسّعت الفارق وأبعدت المباراة عن متناول ليكرز في اللحظات الحاسمة.

كما تألق براندين بودزيمسكي مسجلا 28 نقطة، منها 8 ثلاثيات من أصل 10 محاولات، ليساهم في تحقيق ووريرز لفوزه الرابع تواليا.

في المقابل، كان المخضرم جيمس (40 عاما) أفضل المسجلين لليكرز بـ33 نقطة، بينما أضاف أوستن ريفز 31 نقطة، منها 9 ثلاثيات في الربع الأخير الذي شهد اثارة كبيرة.

وقال كوري في تصريح لقناة "تي أن تي" المحلية "حددنا هدفا بمحاولة رفع مستوى لعبنا والتحضير لسلسلة محتملة من مباريات الأدوار الإقصائية".

وأضاف "نعلم أن كل مباراة مهمة في هذه المرحلة. الحماس جنوني لكن هذا ما نحب، أن يكون لديك شيء تلعب من أجله فهذا شعور مميز".