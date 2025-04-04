برلين : سيعود فلوريان فيرتس نجم باير ليفركوزن ثاني ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "في وقت أبكر من المتوقع" من إصابة في الكاحل، وفقا لما كشف مدربه الإسباني شابي ألونسو للصحافيين الجمعة.

أصيب فيرتس في كاحله أمام فيردر بريمن في الثامن من آذار/مارس وكان من المتوقع أن يعود في أواخر نيسان/أبريل.

وتحدث ألونسو عشية مواجهة مضيفه هايدنهايم السبت في المرحلة 28 من الدوري، إذ قال إن اللاعب البالغ 21 عاما من المرتقب أن يعود في غضون أسبوع قبل مواجهة أونيون برلين في الثاني عشر من الشهر الحالي.

وأضاف "يشارك +فلو+ جزئيا في تمارين اليوم، جزء بسيط فقط مع الفريق. الخطة، في حال سارت الأمور على ما يرام، هي أن يكون مع التشكيلة الأسبوع المقبل، لكن ليس للغد".

وتابع "عودته أقرب من المتوقع. عمل جاهدا مع فريقنا (الطبي). سنراه الأسبوع المقبل. سنتحدث عن الأمر الجمعة المقبل".

منذ إصابة فيرتس، خرج ليفركوزن من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ كما ودّع مسابقة الكأس المحلية بخسارة مفاجئة أمام أرمينيا بيليفييلد من الدرجة الثالثة ضمن نصف النهائي.