سوزوكا : سيطر فريق ماكلارين، حامل لقب الصانعين، على التجارب الحرة لجائزة اليابان الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، رغم الفوضى التي شتتت انتباه السائقين بعد توقف الحصة الثانية أربع مرات الجمعة على حلبة سوزوكا الشهيرة.

وبعد بداية صعبة للحصة الأولى، حل البريطاني لاندو نوريس، وصيف بطل العالم ومتصدر الترتيب الحالي، في المركز الأول بعدما سجل 1:28.549 دقيقة في أسرع لفاته (خاض 24 لفة)، متقدما بفارق ضئيل جدا قدره 0.163 ثانية على سائق مرسيدس مواطنه جورج راسل، فيما جاء ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني الآخر بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع تواليا.

وقدم الياباني يوكي تسونودا أداء جيدا في اختباره الأول كسائق لريد بول الذي استعان به على حساب النيوزيلندي ليام لاوسون العائد إلى الفريق الرديف رايسينغ بولز، إذ حل سادسا مباشرة خلف زميله بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة ماكس فيرستابن.

أما بالنسبة لسائق ماكلارين الثاني الأسترالي أوسكار بياستري، الفائز في الجولة السابقة على حلبة شنغهاي الصينية، فعانى في هذه الحصة واكتفى بالمركز الخامس عشر بفارق 1.159 ثانية عن زميله نوريس، لكنه انتفض في الحصة الثانية التي كانت بدايتها متعثرة إذ توقفت بعد سبع دقائق فقط على انطلاقها نتيجة حادث تعرض لها سائق ألبين الأسترالي جاك دوهان.

وفقد الوافد الجديد إلى عالم الفئة الأولى السيطرة على سيارته في نهاية الخط المستقيم واصطدم بعنف بحائط الأمان، لكنه خرج سالما رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بـ"أيه 525".

واستغرق الأمر 23 دقيقة من أجل سحب سيارة ألبين وتنظيف المسار، قبل استئناف الحصة مع تبقي نصف ساعة فقط على نهايتها، لكنها عادت وتوقفت بعد قرابة ثلاث دقائق فقط بعد خروج سيارة أستون مارتن الخاصة بالإسباني فرناندو ألونسو عن المسار من دون أن ينجح في إخراجها من الحصى.

واستؤنفت الحصة مجددا مع بقاء أقل من 20 دقيقة على نهايتها، فسجل لوكلير زمنا سريعا تلاه راسل ومن ثم هاميلتون قبل أن يتقدم الوافد الجديد الفرنسي إسحاق حجار للصدارة على متن رايسينغ بولز.

لكن مع إكمال سيارتي ماكلارين للفتين سريعتين، تقدم نوريس للمركز الأول وبياستري للثالث وبينهما حجار.

ورُفع العلم الأحمر مجددا، لكن هذه المرة بسبب حصول حريق للأعشاب الجافة في جانب المسار قبل أن يعود السائقون إلى الحلبة مع بقاء سبع دقائق فقط على النهاية، فنجح بياستري بتسجيل الزمن الأسرع بفارق 0.049 ثانية أمام زميله نوريس.

وعادت النيران لتشتعل مجددا في الأعشاب الجافة ما أدى لرفع العلم الأحمر للمرة الرابعة وبالتالي انتهاء الحصة مع بياستري في الصدارة أمام زميله نوريس وحجار، بينما جاء هاميلتون رابعا أمام لاوسون وراسل ولوكلير وفيرستابن تواليا.

العشرة الأوائل في الحصة الأولى:

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:28.549 دقيقة (24 عدد اللفات)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:28.712 (29)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.965 (27)

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:29.051 (25)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.065 (23)

يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:29.172 (25)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:29.222 (25)

إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:29.225 (28)

أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:29.284 (28)

كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:29.333 (28)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:29.392 (25)

العشرة الأوائل في الحصة الثانية:

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:28.114 (13 عدد اللفات)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:28.163 (12)

إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:28.518 (12)

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:28.544 (14)

ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:28.559 (13)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:28.567 (13)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.586 (14)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:28.670 (9)

بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:28.757 (13)