برشلونة : يخفي صراع برشلونة المتصدر وريال مدريد مطارده المباشر مواجهة في الظل على لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم بين المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كيليان مبابي.

يحتل عملاق كاتالونيا المركز الاول في الترتيب مع 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث عن النادي الملكي، في حين يتصدر ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا بفارق ثلاث عن مبابي مهاجم ريال.

ويخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام ضيفه ريال بيتيس السادس السبت بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراة ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" وضيفه فالنسيا الخامس عشر (31 نقطة) الذي يصارع للبقاء في النخبة.

سجل مبابي هدفين من ثلاثية الفوز الصعب على ليغانيس 3 2 الاسبوع الماضي، وردّ ليفاندوفسكي بثنائية من رباعية الفوز على الجار جيرونا 4 1.

وينجح برشلونة في سباق الأمتار الاخيرة على اللقب بإيجاد مساحات وخلق فرص أكثر من ريال، ما يشرّع الباب أمام المهاجم البولندي لهز الشباك.

قال ليفاندوفسكي البالغ 36 عاما متحدثا عن الفرص التي سنحت لفريقه أمام جيرونا "في الدقائق الأخيرة، كانت المساحات أكثر وحصلنا على فرص أكثر للتسجيل. لو كان بامكاننا انهاء الكرات بشكل أفضل، لكنا سجلنا هدفا أو هدفين إضافيين".

"أشعر أنني في حالة بدنية جيدة جدا"

سجل ليفاندوفسكي 9 أهداف في آخر تسع مباريات له في الدوري، علما أن رصيده الاجمالي في مختلف المسابقات وصل إلى 38 هدفا في 43 مباراة.

وعلى الرغم من تقدمه في السن، يعتقد مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق انه لا يزال يمتلك الكفاءة اللازمة لإحداث الفارق في نادٍ من النخبة لسنوات قادمة "أعلم أن الكثيرين يتحدثون عن سني، لكنني ألعب مذ أن كنت في الـ 21 والـ 22 عاما، وحتى الآن، وأريد اللعب لسنوات أخرى في أعلى المستويات".

وأضاف "أشعر أنني في حالة بدنية جيدة جدا، وأعتقد أنه بالنظر إلى الإحصائيات، لا يوجد فرق الآن عما كنت عليه قبل بضع سنوات".

أصرّ الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة على أن ليفاندوفسكي يركز على نجاح الفريق، بالإضافة إلى المنافسة على جائزة الـ "بيتشيتشي" (هداف الدوري)، قائلا "إنه لائق بدنيا، وهو في كامل لياقته، وأعلم أنه يريد الفوز بالـ +بيتشيتشي+".

وأردف "لكن كما قلت دائما، أهم شيء هو الفريق... وهذا ما أشعر به أكثر، أنه يفكر في الفريق ويركز عليه ويساعده".

ولا تختلف أرقام مبابي التهديفية كثيرا، حيث سجل 33 هدفا في 46 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم ليعادل الرصيد الاجمالي لنجم ريال السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسمه الاول في العاصمة الإسبانية.

أثنى مبابي على المهاجم البرتغالي الذي انضم إلى "لوس بلانكوس" عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي، معتبرا أن معادلة رقم "سي آر 7" هو "أمر مميز للغاية".

وضمن سياق متصل، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال هذا الأسبوع أن مبابي قد يُصبح "أسطورة" مثل رونالدو في "سانتياغو برنابيو".

ختم مهاجم النصر السعودي الحالي مسيرته بقميص النادي الملكي كأفضل هداف في تاريخه بتسجيله 450 هدفا.

رفض مبابي أن يضع حدودا لنفسه هذا الموسم من الناحية التهديفية، في حين صرّح المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في كانون الثاني/يناير إن لاعبي مدريد سيبذلون "كل ما في وسعهم لجعل (مبابي) الهداف في جميع المسابقات".

مبابي لتعزيز رصيده

وتُتيح زيارة فالنسيا فرصة جيدة لمهاجم منتخب الـ"زرق" لزيادة غلّته وتعزيز أرقامه أمام دفاع فريق "الخفافيش" الذي يعاني من غياب الثلاثي القائد خوسيه لويس غايا ولويس ريوخا والفرنسي ديميتري فولكييه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويأمل فالنسيا في أن يواصل على زخم النتائج الجيدة حيث لم يخسر باشراف مدربه الشاب كارلوس كوربيران (41 عاما) الذي تسلم مهامه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سوى 3 مباريات من أصل 12 في الدوري، في تطور كبير بعدما كان خسر في 9 من مبارياته الـ 17 الأولى.

ويلعب أتلتيكو مدريد الثالث والذي بات أمام مهمة صعبة في اللحاق بركب المتصدرين حيث يتأخر بفارق 9 نقاط عن برشلونة بعد خسارتين وتعادل في المراحل الثلاث الاخيرة بضيافة إشبيلية الأحد.

ويعتمد أتلتيكو على مهاجمه أنطوان غريزمان لاعادته إلى سكة الانتصارات بعدما حطّم الفرنسي الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات في الدوري الاسبوع الماضي والذي كان بحوزة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، عندما خاض مباراته الرقم 521.

ويعوّل فياريال الخامس على هدافه أيوسي بيريس الذي يمر بفترة رائعة حيث سجل هدفا ومرر كرة حاسمة في الفوز على خيتافي 2 1 في المرحلة الماضية.