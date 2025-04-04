Suzuka (اليابان) : تقدّم البريطاني جورج راسل لـ"تحمل المسؤولية" في فريق مرسيدس المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد وتطوّر لاستلام دور القيادة بعد رحيل مواطنه لويس هاميلتون إلى فيراري، وفقا لما قال مدير الهندسة في الفريق الجمعة.

أصبح راسل السائق الرئيس في الفريق الألماني بعد رحيل هاميلتون بطل العالم سبع مرات في نهاية الموسم الماضي، فيما حل المتبدئ الإيطالي كيمي أنتونيلي البالغ 18 عاما بدلا منه.

واستهل راسل هذا الموسم بحلوله في المركز الثالث مرتين، وأوضح أندرو شوفلين أن السائق البريطاني البالغ 27 عاما يؤدي دوره كمرشد لأنتونيلي.

قال على هامش جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا "يحاول جورج أن يمنحه الفوائد من خبرته".

وأضاف "تحمل جورج المسؤولية في هذا الدور وأصبح السائق الأكثر خبرة في الفريق الآن".

وتابع "لطالما علمنا أنه سريع. هذا العام أظهر ثقة وهدوءا في أسلوبه، وهو ما ينعكس إيجابا على الفريق".

وبدأ أنتونيلي بداية قوية في مسيرته في الفورمولا واحد، حيث أنهى سباق جائزة أستراليا الكبرى في المركز الرابع وسباق جائزة الصين الكبرى في المركز السادس.

وأضاف شوفلين "من الرائع أن نرى كيف يعمل الاثنان معا، وكيف أن جورج تحوّل إلى هذا الدور القيادي".

ينتهي عقد راسل ينتهي بنهاية هذا الموسم، في حين ظهرت شائعات حول احتمال انتقال بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن من ريد بول إلى مرسيدس.

راسل من جهته أكد أنه لا يشعر بأي توتر بشأن التفاوض مع مدير الفريق توتو وولف بشأن عقد جديد.