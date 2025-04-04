برلين : قلب بايرن ميونيخ تخلفه امام مضيفه أوغسبورغ المنقوص وتغلب عليه 3 1 الجمعة في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وابتعد بايرن بفارق 9 نقاط موقتا عن باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على هايدنهايم.

تقدم اوغسبورغ بواسطة مهاجمه اليوناني ديميتريوس يانوليس بعد مرور نصف ساعة، وعادل بايرن بواسطة جمال موسيالا بعدها بـ12 دقيقة.

واستغل بايرن النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد السويسري سيدريك تسيزيغر ليسجل هدافه الانكليزي هاري كاين الهدف الثاني (60) قبل ان يضيف الفرنسي كريسلان ماتسيما خطأ في مرماه الثالث (90+3).

وتواصلت نكبة الاصابات لدى بايرن بعد إصابة نجمه جمالا موسيالا (54) في العضلة الخلفية لفخذه، ما يضعه مشاركته امام انتر الايطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في دائرة الخطر.

خاض بايرن المباراة وهو يعاني من غياب ثلاثة مدافعين اساسيين سيبتعدون حتى نهاية الموسم الحالي وهم الكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي دايو أوباميكانو والياباني هيروكي ايتو، كما يعاني من إصابات لحارس مرماه المخضرم مانويل نوير وجناحه الفرنسي كينغسلي كومان ولاعبه وسطه ألكسندر بافلوفيتش.

وواجه بايرن ميونيخ، صاحب اقوى هجوم في الدوري هذا الموسم، فريقا لم يدخل مرماه سوى 5 اهداف منذ مطلع العام الحالي وهي افضل نسبة لأي فريق في البطولات الخمس الكبرى، كما لم يخسر في مبارياته الـ11 الاخيرة وتحديدا منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

تسديدة أولى لبايرن عن طريق سانيه من كرة بيسراه أصابت الشباك الخارجية (19).

رد عليه اوغسبورغ عن طريق كرة ماكرة سددها المهاجم الكونغولي صامويل ايسيندي مرت الى جانب الحارس الشاب يوناس اوربيغ المنتقل الى الفريق البافاري قادما من كولن في سوق الانتقالات الشتوية الاخيرة.

وسدد الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه كرة ضعيفة بين يدي حارس اوغسبورغ (27).

ونجح أوغسبورغ في افتتاح التسجيل عندما تلقى اليوناني يانوليس كرة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة سيطر عليها واطلقها قوية في سقف الشباك البافارية (30).

واستغل بايرن ميونيخ معمعة داخل منطقة اوغسبورغ اثر مجهود من سانيه، فوصلت الكرة الى جمال موسيالا عند نقطة الجزاء فاستدار على نفسه وسدد داخل الشباك مدركا التعادل (42).

واستهل اوغسبورغ الشوط الثاني بتسديدة لايسيندي لكن اورتيغ سيطر عليها على دفعتين (51).

رد عليه اوليسيه بتسديدة في العارضة (52).

وتعرض بايرن لضربة قوية بإصابة موسيالا في العضلة الخلفية لفخذه، فدخل مكانه المخضرم توماس مولر (54).

وكانت نقطة التحول طرد لاعب اوغسبورغ تسيزيغر (58)، حيث استغل بايرن النقص العددي بعد ثوان قليلة عندما استغل الهداف كاين كرة متقنة من اوليسيه ليتابعها قوية برأسه داخل الشباك (60).

ورفع كاين رصيده الى 23 هذا الموسم في 26 مباراة معززا صدارته لترتيب الهدافين.

وأهدر سانيه فرصة ذهبية عندما انفرد بحارس اوغسبورغ لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (87).