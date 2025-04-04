لندن : انضم نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي إلى مشاهير متحف مدام توسو في لندن حيث كشف النقاب الجمعة عن تمثاله الشمعي الذي يشبهه إلى حد واقعي.

ويظهر بطل مونديال 2018 مبتسما في وضعيته الشهيرة مع ذراعيه المتقاطعتين وبالقميص الأبيض لمنتخب بلاده المخصص للمباريات خارج الديار والذي اعتمده "الزرق" خلال كأس أوروبا الأخيرة صيف 2024، مع شارة القائد على ذراعه اليسرى.

وقال المتحف إن "الزي بأكمله... تم التبرع به من قبل مبابي نفسه".

ويُكشف النقاب عن التمثال المصنوع من الشمع أمام العامة اعتبارا من الجمعة بعدما أرسِل إلى مدريد الأسبوع الماضي كي يراه مبابي قبل عرضه.

وفي منشور على انستغرام في 27 آذار/مارس، قال ابن الـ27 عاما "دعوني أقدم لكم توأمي".

وأعربت جو كينسي، مديرة الاستوديو في متحف لندن، عن سعادتها برد الفعل الحماسي من نجم باريس سان جرمان السابق، قائلة لوكالة فرانس برس "كان الأمر رائعا. قال إنه يشعر بالفخر. لكن نحن من يشعر بالفخر حقا. نعم، لقد أعجبه التمثال جدا".