الرياض (المملكة العربية السعودية) : قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتوجيه ضربة كبيرة لطموحات الهلال بالاحتفاظ باللقب بعد أن تغلب على مضيفه 3 1 ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم الجمعة.

وبات الاتحاد متصدر الترتيب قادرا على توسيع الفارق مع الهلال الثاني الى 7 نقاط بحال فوزه على جاره الاهلي في دربي جدة السبت.

وحقق النصر فوزه الاول في آخر سبع مواجهات ضد الهلال في المسابقة (مقابل 3 هزائم و3 تعادلات)، ليرفع رصيده الى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث عن الهلال الوصيف و7 عن الاتحاد المتصدر مع مباراة أقل للاخير.

ويدين العالمي بفوزه الى علي الحسن (45+4) وثنائية رونالدو (47 و88 من ركلة جزاء)، بعدما كان علي البليهي قلص النتيجة للهلال (62).

وافتتح النصر التسجيل اثر ركلة ركنية نفذها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الى الحسن المتمركز خارج المنطقة، قبل ان يطلق الاخير كرة مقوسة رائعة في اعلى الزاوية لم يفلح الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في تحريك ساكن لها (45+4).

ولم ينتظر رونالدو سوى دقيقتين بعد بداية الشوط الثاني لتعزيز تقدم فريقه عقب هجمة مرتدة انطلق فيها السنغالي ساديو مانيه على الجهة اليسرى قبل أن يعكسها لرونالدو الذي لم يتوان عن تسديدها داخل الخشبات الثلاث من مسافة قريبة (47).

وأبقى أصحاب الأرض على آمالهم بتفادي الخروج خالي الوفاض عندما ارتقى البليهي عاليا ليتابع برأسه كرة داخل المرمى اثر ركنية الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (62).

وحسم الضيوف النتيجة بعد حصولهم على ركلة جزاء اثر احتساب لمسة يد على متعب الحربي بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في ايه آر"، فانبرى رونالدو اليها بنجاح مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (88).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1 1، عندما تقدم النصر عبر لاعبه السابق البرازيلي أندرسون تاليسكا، فيما عادل الهلال قبل ربع ساعة من النهاية عبر لاعب وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، علما انهما افتتحا الموسم بالكأس السوبر السعودية التي توج الهلال بلقبها بفوز كبير 4 1 على أفضل لاعب في العالم خمس مرات ومتصدر ترتيب هدافي الدوري (20) رونالدو ورفاقه.

وفي مباراتين أخريين، فاز التعاون على مضيفه الخلود بثنائية نظيفة والأخدود على العروبة 1 0.