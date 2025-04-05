لوس انجليس : سجل جايلن غرين والتركي ألبيرين شنغون 65 نقطة وقادا هيوستن روكتس إلى إيقاف سلسلة من 11 فوزا لضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بالفوز عليه 125 111 الجمعة.

وفي مواجهة محتملة لنهائي المنطقة الغربية، قدم روكتس أداء متكملا على مختلف الجبهات، ليفسد استعدادات أوكلاهوما للأدوار الإقصائية.

ورغم خسارته، بقي أوكلاهوما متصدرا للترتيب العام للدوري (ضمن لقب المنطقة الغربية سابقا) مع 64 فوزا و13 خسارة، بفارق كبير عن روكتس ثاني الغربية (51 27).

وأنهى غرين المباراة برصيد 34 نقطة (11 من 24 محاولة) فيما أضاف العملاق شنغون 31 نقطة.

وتقدم أوكلاهوما مطلع المباراة، لكن هيوستن تصدر بفضل مقاربته البدنية، فسيطر ووصل تفوقه إلى 23 نقطة في الربع الثاني.

واحتفظ هيوستن بفارق العشرين نقطة قبل 2:53 ثانية على نهاية الربع الثالث، قبل أن يقلص ثاندر الفارق إلى أقل من عشر نقاط مطلع الربع الأخير.

بيد أن هيوستن استجمع قواه وحرم ضيفه من العودة أكثر والبحث جديا عن تحقيق الفوز.

وأشاد مدرب هيوستن إيمي أودوكا بالمقاربة التهديفية الشرسة لشنغون وغرين "كان (شنغون) في حالة هجومية طوال الوقت. هو وجايلن شكلا ثنائيا رائعا الليلة".

تابع "يصعب الفوز علينا عندما يكون هذا الثنائي متألقا".