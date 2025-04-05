ميونيخ (ألمانيا) : يصل مشوار المخضرم توماس مولر مع عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ إلى نهايته في ختام الموسم الحالي بعدما دافع عن ألوانه طيلة 25 عاما، وفق ما أعلن السبت.

وقال ابن الـ35 عاما على انستغرام "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني لا أزال أستمتع حقا باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معا من أجل ألواننا والألقاب. كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل"، مستطردا "لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد".

وتابع "أنا أحترم هذا القرار الذي لا شك لديّ أنه لم يكن من السهل على مجلس الإدارة ومجلس الإشراف (على النادي) اتخاذه. لم أكن سعيدا بما تم تداوله في وسائل الإعلام على مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، لكني أعتقد أنه كما الحال في كرة القدم، الكمال ليس الأمر الأهم دائما. يتعلق الأمر بالتفكير الإيجابي في الخطوة التالية. بعد تمريرة خاطئة، يجب عليك استعادة الكرة كفريق. لقد نجحنا في إدارة هذا الوضع بنفس الطريقة خلال مناقشات الثقة الأخيرة".

وبعد دقائق على منشوره، أصدر النادي بيانا قال فيه "سيحتفل بايرن بمسيرته الرائعة بمباراة وداعية"، مشيرا إلى أن مولر سيخوض مبارياته الأخيرة مع الفريق في الحلة الجديدة من كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو، حيث يلعب العملاق البافاري ضمن المجموعة الثالثة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

وبعدما لعب في الصفوف العمرية للعملاق البافاري بين 2000 و2007، رُقِيَ مولر إلى الفريق الرديف قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب يورغن كلينسمان الذي منحه بدايته مع الكبار في آب/أغسطس 2008 في طريقه لحصد جميع الألقاب الممكنة، بينها الدوري الألماني 12 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012 و2020 وكأس العالم للأندية عامي 2013 و2020.

ويتصدر مولر لائحة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات بألوان بايرن بـ 743، بينها 497 في الدوري (رقم قياسي أيضا) و161 في دوري الأبطال (رقم قياسي أيضا) بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص، مسجلا ما مجموعه 247 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين خلف غيرد مولر (565) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (344).

"سأظل مرتبطا إلى الأبد ببايرن ميونيخ"

لكنه اكتفى هذا الموسم بخوض ما مجموعه 898 دقيقة في 24 مباراة في الدوري، مسجلا هدفا واحدا فقط، مقابل 263 دقيقة في 10 مباريات في دوري الأبطال (هدفان).

وقال اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 مع منتخب بلاده الذي خاض معه 131 مباراة وسجل له 45 هدفا، بينها خمسة خلال مونديال 2010 حين توج بلقب الهداف في جنوب إفريقيا ومثلها في نسخة البرازيل 2014، إنه يشعر "بالتقدير من كل من كان طرفا في الأعوام العديدة التي قضيتها في بايرن ميونيخ وأنا سعيد جدا لأني عشت 25 سنة حافلة جدا مع ناديي الحبيب".

وتابع "بفضل العديد من اللحظات الرائعة التي تقاسمتها (مع النادي واللاعبين والجمهور)، سأظل مرتبطا إلى الأبد ببايرن ميونيخ وبكم جميعا. والآن، الهدف هو التركيز بشكل كامل على أهدافنا الرياضية لهذا الموسم. سيكون حلما بالنسبة لي أن أحمل كأس دوري الأبطال مرة أخرى وأن أصل إلى النهائي الذي طال انتظاره على أرضنا في نهاية أيار/مايو. من أجل هذا سأعطي كل شيء!".

وختم "شكرا لكم على كل ما كان وكل ما هو قادم. إلى الأمام دائما يا بايرن ميونيخ!".

ومن المرجح جدا أن يودع مولر الذي لم يفصح أي شيء عن وجهته المقبلة، بايرن بإحرازه لقبه الشخصي الثالث عشر في الدوري الألماني بما أن فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني يتصدر الترتيب بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن، بطل الموسم الماضي، قبل سبع مراحل على ختام الموسم.