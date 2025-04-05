ميلانو : سقط إنتر المتصدر في فخ التعادل أمام مضيفه بارما 2 2 بعدما فرّط بتقدمه بهدفين السبت، وذلك في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم إنتر في الشوط الأول بهدفي ماتيو دارميان (15) والفرنسي ماركوس تورام (45)، وردّ بارما في الثاني عبر البديلين الإسباني أدريان بيرنابي غارسيا (60) والسويدي ياكوب أوندريكا (69).

ورفع إنتر رصيده إلى 68 نقطة بعد تعثره للمرة الأولى في الدوري منذ تعادله مع مطارده المباشر نابولي 1 1 في الأول من آذار/مارس الماضي.

وهو التعادل الثاني تواليا لفريق سيموني إنزاغي في مختلف المسابقات، بعدما تعادل مع جاره وغريمه ميلان 1 1 الأربعاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.

وبات بامكان نابولي الثاني (64 نقطة) أن يقلّص الفارق إلى نقطة واحدة مع إنتر في حال فوزه على مضيفه بولونيا الإثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، رفع بارما من حظوظه في البقاء ضمن أندية النخبة بتحقيقه النقطة الـ27 في المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط موقتا عن إمبولي الثامن عشر.

وافتتح دارميان التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة (15)، واضاف تورام الثاني بعد عرضية من الأرميني هنريخ مخيتاريان (45)، قبل أن يقلّص غارسيا النتيجة بتصويبة قوية رائعة من خارج المنطقة (60) ويسجل أوندريكا التعادل إثر مجهود فردي وتسديدة غيّرت اتجاهها بعد ارتطامها بأحد المدافعين (69).

وابتعد كومو بفارق عشر نقاط موقتا عن أقرب المراكز المهددة بالهبوط، بعد فوزه على مضيفه مونتسا 3 1.

وبعد تأخره بهدف البرتغالي داني موتا (5)، ردّ كومو بثلاثية سجلها الفرنسي جوناثان إيكوني (16)، والسنغالي أساني دياو (39) والكوسوفي ميرغيم فويفودا (51).

ورفع كومو الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادلين ويقوده المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن إمبولي الذي يلعب مع ضيفه كالياري الأحد.

في المقابل، اقترب مونتسا أكثر من الهبوط بتلقيه الخسارة العشرين، وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الأخير.

وافتتح موتا التسجيل لأصحاب الأرض إثر تمريرة بينية من اليوناني جورجيوس كيرياكوبولوس، لكن إيكوني الذي بدأ الموسم مع فيورنتينا وانتقل إلى كومو في سوق الانتقالات الشتوي، سجل هدفه الثاني في مباراته السابعة (16).

ومنح الشاب دياو (19 عاما) التقدم للضيوف، مسجلا سادس أهدافه في الدوري الذي يشارك فيه للمرة الأولى قادما من ريال بيتيس الإسباني (39).

وأكّد فويفودا الفوز بالهدف الثالث بتسديدة رائعة مفتتحا باكورة أهدافه مع كومو بعد انتقاله إليه في كانون الثاني/يناير.